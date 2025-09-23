セナのF1マシンにインスパイア、12台限りのロータス『エミーラ』が公開…IAAモビリティ2025

ロータスは、1987年のF1マシン「タイプ99T」にインスパイアされた特別限定車『エミーラ・リミテッド』をIAAモビリティ2025に出展した。

【画像】セナのF1マシン「99T」にインスパイアされたロータス『エミーラ・リミテッド』

この特別モデルは、アイルトン・セナが1987年シーズンにモナコとデトロイトで勝利を収めた伝説的なF1マシンをオマージュしたもので、鮮やかなイエローにブルーのアクセントを配した塗装が特徴だ。セナのレーシングナンバー「12」にちなみ、世界限定12台のみの生産となる。

エミーラ・リミテッドは、ロータスの伝説的なレーシングDNAからインスピレーションを得ている。車体側面にはセナの象徴的なナンバー「12」がブルーで描かれ、ブラックのブレーキキャリパーや吸気口、リアの「LOTUS」ブランド名と調和している。

特別な外観デザインはすべて英国ヘーゼル工場で塗装され、Bピラーとダッシュボードには「エミーラ・リミテッド 1/12」のバッジが装着される。各車両には真正性を証明する証明書が付属し、コレクターズアイテムとしての価値を高めている。

ロータスは2025年から新たなカスタマイゼーションプログラム「チャップマン・ビスポーク」を開始。欧州の顧客がエミーラをはじめとする全モデルの外装・内装を詳細にカスタマイズできる。

エミーラ・リミテッドは欧州12市場で販売。ロータスの豊かな歴史と革新的な精神を体現したモデルとなる。