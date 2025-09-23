ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

セナのF1マシンにインスパイア、12台限りのロータス『エミーラ』が公開…IAAモビリティ2025

セナのF1マシン「99T」にインスパイアされたロータス『エミーラ・リミテッド』
  • セナのF1マシン「99T」にインスパイアされたロータス『エミーラ・リミテッド』
  • ロータス『エミーラ・リミテッド』
  • ロータス『エミーラ・リミテッド』
  • ロータス『エミーラ・リミテッド』
  • ロータス『エミーラ・リミテッド』
  • ロータス『エミーラ・リミテッド』

ロータスは、1987年のF1マシン「タイプ99T」にインスパイアされた特別限定車『エミーラ・リミテッド』をIAAモビリティ2025に出展した。

【画像】セナのF1マシン「99T」にインスパイアされたロータス『エミーラ・リミテッド』

この特別モデルは、アイルトン・セナが1987年シーズンにモナコとデトロイトで勝利を収めた伝説的なF1マシンをオマージュしたもので、鮮やかなイエローにブルーのアクセントを配した塗装が特徴だ。セナのレーシングナンバー「12」にちなみ、世界限定12台のみの生産となる。

エミーラ・リミテッドは、ロータスの伝説的なレーシングDNAからインスピレーションを得ている。車体側面にはセナの象徴的なナンバー「12」がブルーで描かれ、ブラックのブレーキキャリパーや吸気口、リアの「LOTUS」ブランド名と調和している。

特別な外観デザインはすべて英国ヘーゼル工場で塗装され、Bピラーとダッシュボードには「エミーラ・リミテッド 1/12」のバッジが装着される。各車両には真正性を証明する証明書が付属し、コレクターズアイテムとしての価値を高めている。

ロータスは2025年から新たなカスタマイゼーションプログラム「チャップマン・ビスポーク」を開始。欧州の顧客がエミーラをはじめとする全モデルの外装・内装を詳細にカスタマイズできる。

エミーラ・リミテッドは欧州12市場で販売。ロータスの豊かな歴史と革新的な精神を体現したモデルとなる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ロータス エミーラ

ロータス（Lotus）

IAAモビリティ2025

IAAモビリティ

F1

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES