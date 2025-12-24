ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

クルマ好きのためのSNS「CARTUNE」、企業向けパートナープログラム開始

イードは12月24日、クルマ好きが集まるSNSアプリ「CARTUNE（カーチューン）」において、企業とユーザーの新たな関係性を構築するパートナープログラム「CARTUNE PARTNERS」の提供を開始したと発表した。

CARTUNEは、現在の月間利用ユーザー数20万人。愛車写真の投稿やカスタム情報の共有を通じてクルマ文化を盛り上げてきた。一方で、ユーザーと企業との接点は限定的であり、ファンのリアルな声や共感を生かしたマーケティングの場が少ないという課題があった。

本プログラムでは、自動車関連事業者やブランドがCARTUNEユーザーと連携し、ファンとの共創・発信・マーケティング活動をより深めていくことを目的としている。企業はユーザーとのコミュニケーションを深化させ、信頼と共感にもとづくマーケティングを実現する。

主な機能は、CARTUNE内における公式ページ開設、アプリ内自動広告の提供、効果測定データの提供となる。

料金プランは、3カ月プランが9万円（税別）、12カ月プランが33万円（税別）。プログラム開始の記念として、3カ月プランを実質1カ月分無料の特別価格6万円（税別）で提供する。

対象企業は、自動車メーカー、アフターパーツメーカー、用品店、整備事業者、保険・金融関連など、自動車分野でCARTUNEユーザーとのエンゲージメントを強化したい事業者。

CARTUNEは今後、リアルイベントとの連動（オフ会・展示会でのコラボレーション）、ブランド別のオンラインコミュニティ機能の拡張などを順次展開予定としている。クルマ文化を支えるファンと企業が協創するプラットフォームとして、ユーザー体験価値の最大化に取り組んでいく。

