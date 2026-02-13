【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する

2026年4月25日（土）から4月27日（月）の日程で中国・北京モーターショーの会場視察ツアーを開催いたします。今回のツアーは『HMI・スマートキャビンの進化を体験する』ことを主眼に、レスポンスの読者・会員限定で最大20名を募集いたします。

本ツアーの特徴

★中国モビリティを専門とするアナリストが同行し、長年の調査蓄積から現場で解説＆体験

★会場視察の前夜は「座談会兼夕食会」を開催し、今回視るべきポイントの事前学習会で理解を深める

★帰国後には、出張レポートにご活用いただける資料集を事前、事後に配布

また、ご参加者には以下の特典をご用意

・北京MSレポート＆報告会を実施（報告会は1社3名までご招待）

・特別調査レポートのご提供（中国車のHMI・スマートキャビン一般ユーザー需要性調査 仮題）

・レスポンスビジネス会員3カ月利用権（1社3名までご招待）

日程：2026年4月25日（土）～4月27日（月）2泊3日

募集人数：20名限定（最小催行人数8名）

価格：1名につき25万円（税込）モーターショーチケット、会場ツアー、座談会＋夕食含む

申込締切：2026年4月10日（金）正午

視察企画：株式会社イード（レスポンス）

運営企画：上海拾雲広告有限公司



■主な内容

・4月25日（土）：事前勉強座談会＋夕食会（北京市内のレストランにて集合）

・4月26日（日）：北京モーターショー会場視察（視るべきコースに沿って解説＆体験していきます）

・4月27日（月）：北京モーターショー会場視察（午後は参加者様と話し合ってリクエスト行動）

※リクエスト行動は、もう一度見たいところ、解説が欲しいところ等を再訪問します。

ロボタク乗車体験も可（オプション）

※現地事情によりスケジュールや活動が変更または中止となる場合がございます。

※ツアー期間は4月25日夕方～4月27日夕方まで

注意事項

・募集人数：20名限定（最小催行人数8名）

※北京での「現地集合・現地解散」型ツアーのため、日本からの航空便や北京での宿泊先、移動費、4月26日以降の食事等はご自身でお手配下さい（手配先ご紹介可能）。

※応募者が最少催行人数の8名に達しない場合は、本ツアーを開催いたしませんので予めご了承下さい。

【個人情報】

お申込時にご記入いただく内容は活動手配（会場チケット購入等）のため、株式会社イードより上海拾雲広告有限公司へ提供いたします。

【キャンセルポリシー】

お申込後のキャンセルは下記のキャンセル料がかかります。

・4/12以降 参加費の50％

・4/19以降 参加費の100％

【ビザ】

日本の一般旅券を所持している場合は中国の入国ビザを免除しておりますが、ビザ政策が変更となった場合は速やかにご連絡いたします。

（ 参照先：http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/hzqzyw/202412/t20241221_11512970.htm )