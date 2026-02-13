ホーム プレミアム ビジネス 記事

【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する

【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する
  • 【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する
  • 【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する
  • 【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する
  • 【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する
  • 【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する
  • 【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する
  • 【レスポンス・限定20名】 北京モーターショー2026ツアー 会場視察＆HMI・スマートキャビンの進化を体験する

2026年4月25日（土）から4月27日（月）の日程で中国・北京モーターショーの会場視察ツアーを開催いたします。今回のツアーは『HMI・スマートキャビンの進化を体験する』ことを主眼に、レスポンスの読者・会員限定で最大20名を募集いたします。

【画像全7枚】

本ツアーの特徴
★中国モビリティを専門とするアナリストが同行し、長年の調査蓄積から現場で解説＆体験
★会場視察の前夜は「座談会兼夕食会」を開催し、今回視るべきポイントの事前学習会で理解を深める
★帰国後には、出張レポートにご活用いただける資料集を事前、事後に配布
また、ご参加者には以下の特典をご用意
　・北京MSレポート＆報告会を実施（報告会は1社3名までご招待）
　・特別調査レポートのご提供（中国車のHMI・スマートキャビン一般ユーザー需要性調査 仮題）
　・レスポンスビジネス会員3カ月利用権（1社3名までご招待）

日程：2026年4月25日（土）～4月27日（月）2泊3日
募集人数：20名限定（最小催行人数8名）
価格：1名につき25万円（税込）モーターショーチケット、会場ツアー、座談会＋夕食含む
申込締切：2026年4月10日（金）正午
視察企画：株式会社イード（レスポンス）
運営企画：上海拾雲広告有限公司

■主な内容

・4月25日（土）：事前勉強座談会＋夕食会（北京市内のレストランにて集合）
・4月26日（日）：北京モーターショー会場視察（視るべきコースに沿って解説＆体験していきます）
・4月27日（月）：北京モーターショー会場視察（午後は参加者様と話し合ってリクエスト行動）

※リクエスト行動は、もう一度見たいところ、解説が欲しいところ等を再訪問します。
　ロボタク乗車体験も可（オプション）
※現地事情によりスケジュールや活動が変更または中止となる場合がございます。
※ツアー期間は4月25日夕方～4月27日夕方まで

注意事項

・募集人数：20名限定（最小催行人数8名）
※北京での「現地集合・現地解散」型ツアーのため、日本からの航空便や北京での宿泊先、移動費、4月26日以降の食事等はご自身でお手配下さい（手配先ご紹介可能）。
※応募者が最少催行人数の8名に達しない場合は、本ツアーを開催いたしませんので予めご了承下さい。

【個人情報】
お申込時にご記入いただく内容は活動手配（会場チケット購入等）のため、株式会社イードより上海拾雲広告有限公司へ提供いたします。

【キャンセルポリシー】
お申込後のキャンセルは下記のキャンセル料がかかります。
・4/12以降 参加費の50％
・4/19以降 参加費の100％

【ビザ】
日本の一般旅券を所持している場合は中国の入国ビザを免除しておりますが、ビザ政策が変更となった場合は速やかにご連絡いたします。
（ 参照先：http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/hzqzyw/202412/t20241221_11512970.htm )

連絡先

お問い合わせはこちらから

【画像全7枚】

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

イード

中国

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

北京モーターショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES