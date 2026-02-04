3/13申込締切 中国自動車市場の2026～2030年目標・見通しと中国車の最新動向：Auto China（北京MS）の予習ポイント

ホーム プレミアム ビジネス 記事

株式会社イードは、「中国自動車市場の2026～2030年目標・見通しと中国車の最新動向：Auto China（北京MS）の予習ポイント」を2026年3月17日（火）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2026年3月17日（火）10:45～12:00
申込締切：2026年3月13日（金）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
-----------------------------------------------------------------------------------------


＜講師＞
中国モビリティ研究者（株式会社現代文化研究所 上席主任研究員）八杉 理 氏

中国は2026年より第15次五カ年計画をスタートさせた。2030年までの自動車産業の方向性を示し、その台数目標に向けた技術・商品の強化策を促した。一方、中国車はユーザーフレンドリーな「使いやすさ」（ストレス性チェック等の実施）を重視したクルマづくりを早期に実装化している。
本セミナーにおいては、中国自動車市場の販売実績とその成長ポイント、2026年と2030年目標に向けた見通しおよびその現地専門家の見解を確認する。その上で、中国車の強みがどこにあるかを構造的に捉え、今後の主要各社の中期事業戦略や技術・商品性を俯瞰していく。最後に、4月24日から開催予定の国際モーターショー「Auto China 2026」の予習ポイントを、これまでのモーターショーからの変遷を踏まえてみていきたい。

１．中国自動車市場の実績と成長のポイント
２．中国自動車市場の見通し（2026年および2030年目線）と現地専門家の見解
３．中国自動車市場と中国OEMの「強さ」の捉え方
４．中国OEMの中期事業戦略：台数、技術、商品－BYD、Geely、Chery、Huawei、Xiaomi、NIO等
５．中国OEMのスマートキャビン（車室内空間）とヒューマンインターフェイス（HMI；Human Machine Interface）
６．中国車の技術、商品のトレンド：2024北京MS→2025上海MS
７．中国車の新技術、新HMIの発展の方向性：2026北京MS予習
８．質疑応答

プロフィール

八杉 理 氏
中国モビリティ研究者（株式会社現代文化研究所 上席主任研究員）

1990年代初頭より中国にて自動車産業・市場の研究活動を開始。トヨタ系マーケティング会社に勤務時には、トヨタブランドの海外コーポレートマーケティングPDCA構築を手掛けた他、大手広告代理店とともに商品・技術ネーミング開発にも携わるシニアマーケティングアナリストを歴任。また、グローバルのモーターショー等イベント会場調査を実施しており、主要ブランドの先端技術動向にも精通。一貫した“現場重視”のリサーチャーであり、豊富な現地の人脈ネットワークを活用して、常に“リアルな中国”を伝えている。著書に、『巨大化する中国自動車産業』日刊自動車新聞社、『東アジア地域協力の共同設計』ミネルヴァ書房等分担執筆の他、自民党MaaS・CASE推進議員連盟や国内外展示会、業界団体・企業内でのセミナーも実施。明治大学大学院（商学）、中国人民大学（商学）修了。

※現代文化研究所はトヨタ自動車株式会社が全額出資・連結の調査・研究法人。
　なお、本セミナーの主旨は個人の見解であり、所属する会社やその関連機関とは一切関係がありません。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

