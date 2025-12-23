中国専用「AUDI」第2弾、『E7X』は全長5m超の電動SUV…北京モーターショー2026

アウディは、中国専売ブランド「AUDI」の第2弾モデルとなる電動SUV『E7X』を、2026年4月24日から5月3日まで中国で開催される北京モーターショー2026で世界初公開すると発表した。

【画像】AUDI E7X

E7Xは、2025年の広州モーターショーで公開されたコンセプトカー「AUDI E SUVコンセプト」の市販モデルで、全長5049mm、全幅2002mm、全高1708mm、ホイールベース3060mmという堂々としたボディサイズを持つ。広々とした室内空間と、ダイナミックで存在感のある外観デザインを両立させた。

エクステリアデザインは、クリーンな面構成と特徴的なライトグラフィックスにより、モノリシックで落ち着きのある印象を与える。フロント部分は直立したデザインで、デジタルマトリクスLEDヘッドライトを縦方向に配置したブラックのラップアラウンドループが力強い存在感を放つ。力強く造形されたホイールアーチと短いオーバーハングが、E7Xのダイナミックな性格を強調している。

パワートレインは、システム出力300kWと500kWの2種類を用意し、優れた走行性能を実現する。

AUDIブランドは、4つのリングのロゴではなく大文字で表記される中国専売のブランドとして、2024年11月に立ち上げられた。E7Xは、2024年に発表された「E5スポーツバック」に続く第2弾モデルとなる。

E7Xは、SAICと共同開発したアドバンスト・デジタライズド・プラットフォームをベースとしており、次世代のインテリジェント・コネクテッド・ビークルとして、グローバルなアウディブランドのポートフォリオを中国市場で補完する役割を担う。ドイツと中国の開発チームが緊密に連携することで、開発期間の大幅な短縮を実現した。

E7Xは、アウディの特徴である走行ダイナミクスとプレミアム品質を備えながら、中国のデジタルエコシステムにシームレスに統合され、特にテクノロジーに精通した中国の顧客ニーズに応える設計となっている。

E7Xは2026年前半に中国市場に投入される予定だ。