ポラリスの3輪スポーツ『スリングショット』、限定車「シグネチャーエディション」登場…光の角度で色が変わる2トーン塗装

ポラリスは、3輪スポーツ『スリングショット』の限定モデル「シグネチャーエディション」を発表した。高性能Rモデルをベースに、限定生産される特別仕様車となる。

ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」

2026年モデルのシグネチャーエディションは、独占的なスタイル、先進技術、妥協のない性能を組み合わせた仕様となっている。

ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」

外観では、光の角度によって色が変化する「ゴールデンスチール」と「ブラッククリスタル」の2トーンカラーシフト塗装を採用。ブラッククリスタル塗装は深みのある輝きを、ゴールデンスチール塗装はプレミアムな金色の虹彩仕上げを実現する。専用のシグネチャーエディションブランディングと、ゴールドのピンストライプを施した洗練されたグラフィック、ブラックアウトされたメタルバッジとアクセントディテールが、限定モデルの大胆なデザインをさらに引き立てる。

コックピット内部には、先進的な装備を搭載。ロックフォードフォズゲート ステージ3マックス+ライティングシステムは、完全に没入感のあるオーディオと照明体験を提供する。360度のオーディオビジュアル空間は、2つの強力な8インチサイドパネルスピーカーと2つの6.5インチヘッドレストスピーカーによる700Wのクリアで迫力あるオーディオで実現される。

スリングショットLEDモバイルアプリで制御できるXKグロー インテリアライティングキットにより、ライダーはコックピット全体で照明を音楽と同期させ、究極のサウンドとスタイルのショーを作り出すことができる。

ライドコマンドプラスを搭載した7インチディスプレイは、リアルタイムの天気と交通情報のオーバーレイ、車両位置情報、車両健康状態モニタリングを提供する。ライドコマンドプラスには、ターンバイターンGPSナビゲーション、アップルカープレイ、ブルートゥース、USB電話接続、バックアップカメラも含まれる。

ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」

パフォーマンス面では、マニュアルまたはオートドライブトランスミッションを選択可能。ポラリス製プロスター2.0L4気筒エンジンは204馬力を発揮し、ブレンボ製ブレーキがプレミアムな制動力を提供する。ベンテッドスポーツフードは空力性能とコックピットのエアフローを向上させる。

コンフォートとスリングショットの2つのドライブモードを搭載。コンフォートモードはリラックスした運転のためにギアチェンジを滑らかにし、スリングショットモードはよりスポーティな感覚のために速く反応性の高いシフトを提供する。

シグネチャーエディションの価格は3万6999ドルからで、現在限定数量でディーラーへの出荷が開始されている。