ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ポラリスの3輪スポーツ『スリングショット』、限定車「シグネチャーエディション」登場…光の角度で色が変わる2トーン塗装

ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」
  • ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」
  • ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」
  • ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」
  • ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」
  • ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」

ポラリスは、3輪スポーツ『スリングショット』の限定モデル「シグネチャーエディション」を発表した。高性能Rモデルをベースに、限定生産される特別仕様車となる。

ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」

2026年モデルのシグネチャーエディションは、独占的なスタイル、先進技術、妥協のない性能を組み合わせた仕様となっている。

ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」

外観では、光の角度によって色が変化する「ゴールデンスチール」と「ブラッククリスタル」の2トーンカラーシフト塗装を採用。ブラッククリスタル塗装は深みのある輝きを、ゴールデンスチール塗装はプレミアムな金色の虹彩仕上げを実現する。専用のシグネチャーエディションブランディングと、ゴールドのピンストライプを施した洗練されたグラフィック、ブラックアウトされたメタルバッジとアクセントディテールが、限定モデルの大胆なデザインをさらに引き立てる。

コックピット内部には、先進的な装備を搭載。ロックフォードフォズゲート ステージ3マックス+ライティングシステムは、完全に没入感のあるオーディオと照明体験を提供する。360度のオーディオビジュアル空間は、2つの強力な8インチサイドパネルスピーカーと2つの6.5インチヘッドレストスピーカーによる700Wのクリアで迫力あるオーディオで実現される。

スリングショットLEDモバイルアプリで制御できるXKグロー インテリアライティングキットにより、ライダーはコックピット全体で照明を音楽と同期させ、究極のサウンドとスタイルのショーを作り出すことができる。

ライドコマンドプラスを搭載した7インチディスプレイは、リアルタイムの天気と交通情報のオーバーレイ、車両位置情報、車両健康状態モニタリングを提供する。ライドコマンドプラスには、ターンバイターンGPSナビゲーション、アップルカープレイ、ブルートゥース、USB電話接続、バックアップカメラも含まれる。

ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」ポラリス『スリングショット』の「シグネチャーエディション」

パフォーマンス面では、マニュアルまたはオートドライブトランスミッションを選択可能。ポラリス製プロスター2.0L4気筒エンジンは204馬力を発揮し、ブレンボ製ブレーキがプレミアムな制動力を提供する。ベンテッドスポーツフードは空力性能とコックピットのエアフローを向上させる。

コンフォートとスリングショットの2つのドライブモードを搭載。コンフォートモードはリラックスした運転のためにギアチェンジを滑らかにし、スリングショットモードはよりスポーティな感覚のために速く反応性の高いシフトを提供する。

シグネチャーエディションの価格は3万6999ドルからで、現在限定数量でディーラーへの出荷が開始されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポラリス

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES