「インディアンモーターサイクル長野」オープン、ポラリス3事業を扱う東日本唯一の正規ディーラーに

長野県長野市の有限会社B・Dが運営するバイカーズ・ドリームは9月27日、インディアンモーターサイクル取扱店「バイカーズ・ドリーム インディアンモーターサイクル」をリニューアルし、新店舗「インディアンモーターサイクル長野」としてオープンする。また9月末からはポラリス ORV（オフロード・レジャー・ビークル）事業も開始する。

【画像】インディアンモーターサイクル長野とポラリスの主要製品

これにより同社は「インディアンモーターサイクル」「ポラリス スノーモービル」「ポラリス ORV」の3つの領域すべてを扱う東日本で唯一の正規ディーラーとなる。

バイカーズ・ドリームは1997年にハーレーダビッドソンのメンテナンス・カスタムを得意とするショップとして創業。これまで4輪バギー・スノーモービルなど様々な商品のメンテナンス・販売を手がけてきた。

新店舗では最新モデルから貴重なクラシックモデル、パーツ・アクセサリー・アパレルまで幅広く展示販売する。2階のラウンジには本物のビリヤードテーブルとグランドピアノを設置し、顧客の憩いの場を提供する。

敷地内の整備工場は8台の車両を同時に整備可能な広さと設備を完備。修理・点検・純正パーツの提供など正規ディーラーならではのサービスを提供する。

オープン記念として9月27日から10月26日の期間中、来店客にインディアンオリジナルキーホルダーをプレゼント。車両成約客にはさらなる特典を用意している。

営業時間は10時から18時まで。定休日は毎週水曜、第2・4木曜日。