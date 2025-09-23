ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

「インディアンモーターサイクル長野」オープン、ポラリス3事業を扱う東日本唯一の正規ディーラーに

インディアンモーターサイクル長野
  • インディアンモーターサイクル長野
  • インディアンモーターサイクル長野
  • インディアンモーターサイクル長野
  • インディアンモーターサイクル長野
  • インディアンモーターサイクル長野
  • インディアンモーターサイクル長野
  • インディアン
  • ポラリス スノーモービル

長野県長野市の有限会社B・Dが運営するバイカーズ・ドリームは9月27日、インディアンモーターサイクル取扱店「バイカーズ・ドリーム インディアンモーターサイクル」をリニューアルし、新店舗「インディアンモーターサイクル長野」としてオープンする。また9月末からはポラリス ORV（オフロード・レジャー・ビークル）事業も開始する。

【画像】インディアンモーターサイクル長野とポラリスの主要製品

これにより同社は「インディアンモーターサイクル」「ポラリス スノーモービル」「ポラリス ORV」の3つの領域すべてを扱う東日本で唯一の正規ディーラーとなる。

バイカーズ・ドリームは1997年にハーレーダビッドソンのメンテナンス・カスタムを得意とするショップとして創業。これまで4輪バギー・スノーモービルなど様々な商品のメンテナンス・販売を手がけてきた。

新店舗では最新モデルから貴重なクラシックモデル、パーツ・アクセサリー・アパレルまで幅広く展示販売する。2階のラウンジには本物のビリヤードテーブルとグランドピアノを設置し、顧客の憩いの場を提供する。

敷地内の整備工場は8台の車両を同時に整備可能な広さと設備を完備。修理・点検・純正パーツの提供など正規ディーラーならではのサービスを提供する。

オープン記念として9月27日から10月26日の期間中、来店客にインディアンオリジナルキーホルダーをプレゼント。車両成約客にはさらなる特典を用意している。

営業時間は10時から18時まで。定休日は毎週水曜、第2・4木曜日。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポラリス

インディアンモーターサイクル

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES