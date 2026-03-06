4/14申込締切 米・欧・中におけるEV戦略の見直し～地域別最適化と日本OEMの次の一手～

会員登録はこちら

ボストン コンサルティング グループ（BCG） マネージング・ディレクター & パートナー

BCG産業財・自動車グループ 日本リーダー 滝澤 琢 氏

米・欧・中におけるEV市場は同一方向に収斂するのではなく、政策・需要構造・価格帯の違いにより明確な地域分断が進んでいる。

本講演では、BCGレポートの分析を踏まえ、この構造変化が日本メーカーの電動化戦略に与える影響を整理する。特に、ICE/HEVの想定外の延命が収益確保に寄与する一方で、BEV前提で設計された次世代E/EアーキテクチャやSDV投資との二重構造を生み、開発資源・投資配分の再設計を迫っている点に焦点を当てる。地域別最適化と急速に進むSDV化への対応の観点から、日本OEMの次の一手を提示する。

１．EV市場の地域分断と戦略再設計

・中国：価格競争・垂直統合型モデルの高度化

・欧州：規制主導だが価格疲労顕在化

・米国：HEV需要拡大とティッピングポイント未到達

→ グローバル一律戦略から地域別最適化へ

２．ICE/HEV延命がもたらす「収益機会」と「構造的負担」

・短中期的には利益確保に寄与

・しかしパワートレインの地域分散投資が継続

・BEV向け次世代E/Eとの並行投資という二重構造

３．SDV（Software Defined Vehicle）時代におけるE/Eアーキの課題

・BEV前提で設計された中央集約型アーキ

・ICE/HEVもSDV化が必要

・パワートレイン非依存のアーキ統合が鍵

→ 問題は電動化そのものではなく「スピードとソフトウェア」

４．日本メーカーの選択肢と分岐点

・全方位戦略は“保守”ではなくリアルオプション

・ただしE/Eまで全方位にすると競争力低下

・投資集中領域の明確化（アーキ・ソフト・開発速度）

→ 「電動化企業」から「ソフトウェア化モビリティ企業」への転換

５．質疑応答

トヨタ自動車株式会社を経て2010年にBCGに入社。BCG産業財・自動車グループの日本リーダーおよびマーケティング・営業・プライシンググループ、グローバル化戦略グループのコアメンバー。名古屋オフィス管掌。

自動車 (OEM・部品)をはじめとした産業財、ハイテクなどの業界を中心に、事業戦略、事業再構築、デジタルトランスフォーメーション、ガバナンス体制構築支援等のプロジェクトを手掛けている。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

