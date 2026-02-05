申込締切3/24 LiDAR、コアセンシング技術から大規模な商業化まで－中国市場と次世代LiDARのトレンド－

ホーム プレミアム ビジネス 記事

株式会社イードは、「LiDAR、コアセンシング技術から大規模な商業化まで－中国市場と次世代LiDARのトレンド－」を2026年3月26日（木）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2026年3月26日（木）10:45～12:00
申込締切：2026年3月24日（火）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
-----------------------------------------------------------------------------------------


＜ゲスト講師＞
Hesai Technology シニアディレクター 日本事業ヘッド 胡 姚君 氏

＜モデレーター＞
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

LiDARは自動運転・ADASの「目」であり、信頼性を左右する中核センシング技術となった。従来は高価なことが課題と言われたが、中国市場を中心にアフォーダブルな価格で進む量産・商業化により、近年ではLiDARが不可欠という判断も主流になりつつある。今回、LiDARの市場拡大を支えるHesai社の技術革新、量産戦略、次世代LiDARの進化トレンドを技術とビジネスの両面から解説する。
本セミナーでは、業界をリードするのLiDAR企業であるHesai社の取り組みや技術トレンドからみえる、今後の市場動向、そしてLiDARの「今」と「次」を議論する。

1. LiDARの必要性 　
2. 中国市場の現状及び動向 　
3. Hesaiの取り組み 　
4. Hesaiから見たLiDAR技術のトレンド
5. 対談と質疑応答

インタビュー

準備中

プロフィール

胡 姚君（Hu Yaojun）氏
Hesai Technology シニアディレクター 日本事業ヘッド

日系OEMおよびTier1にて自動車の量産開発に従事し、複数車種の製品立ち上げを経験。2020年よりSDV（Software Defined Vehicle）関連製品・ソリューションに携わり、車両のソフトウェア化・知能化を推進。2024年、株式会社禾賽科技日本の立ち上げに参画し、Hesai Technologyのシニアディレクターとして日本市場における事業開拓および顧客戦略を統括。

鈴木 万治 氏
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。
本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

