BYD、第2世代ブレードバッテリーとFLASH Charging発表…5分で70%充電

BYDは、第2世代ブレードバッテリーおよび新たな急速充電技術「FLASH Charging」を発表した。

本技術は、電気自動車(EV)の普及において長年課題とされてきた充電速度の遅さと、低温環境下での充電性能の低下という二つの問題に直接対応するものだ。

BYDは、世界最高水準の充電性能を実現した。バッテリー残量(SOC)10%から70%まで、わずか5分で充電でき、さらに9分で97%まで充電することが可能になる。また、マイナス30度という極寒の環境でも、20%から97%までの充電時間は、常温時と比べても、3分増にとどまるなど、優れた低温充電性能を実現している。

あわせて、BYDはインフラ整備計画を発表、中国国内で2万基のFLASH Chargingステーションを建設する予定であり、2026年末までにグローバル展開を本格化させる方針である。

世界のEV市場は急速に成長しているが、依然として消費者は、航続距離への不安、休日の長時間にわたる充電待ち、冬季における充電速度の低下といった課題に直面している。

これらはユーザーに精神的な負担を与えるだけでなく、従来型の充電設備による資源の非効率な利用やインフラコストの増大にもつながる。BYD会長兼社長の王伝福(ワン・チュアンフー)は、EV産業が今後解決すべき重要な課題として、充電速度の向上と低温環境における充電性能の改善をあげた。

6年にわたる研究開発を経て誕生した「第2世代のブレードバッテリー」は、EVの充電体験をガソリン車の給油速度に匹敵するレベルへと引き上げることを目指している。

従来のバッテリー工学では、急速充電性能と高エネルギー密度の両立は、技術的に難しいとされてきた。しかし、BYDはこのトレードオフを解決し、第1世代と比べ、エネルギー密度を5%向上させながら、充電速度も大幅に向上させることに成功した。

第2世代のブレードバッテリーを搭載した「DENZA Z9GT」は、BYDの最新の軽量車体と組み合わせることで、最大1036kmというクラストップレベルの航続距離を実現している。

また、第2世代ブレードバッテリーの内部の発熱を抑え、放熱効率を最大化するために、BYDは、「リチウムイオン高速チャンネル」「フルスペクトルインテリジェント熱管理システム」を開発した。

これらはBYDが掲げる「安全こそが新エネルギー車の究極のラグジュアリーである」という理念に基づくものである。第2世代ブレードバッテリーは、中国の国家基準を上回る、一連の安全試験をクリアしており、消費者の安全性への懸念を大きく低減している。

第2世代ブレードバッテリーは、これまでにない充電速度、1000kmを超える航続距離、そして、さらなる安全性の向上を実現し、パワーバッテリー技術の最前線を示す技術となる。

そして、これらの充電性能を実現するために、BYDは最大1500kWのシングルポート出力を持つ「FLASH Charger」を開発した。

さらに、大容量エネルギー貯蔵システムと組み合わせることで、電力網の容量制限を回避しながら、地域の電力ネットワークに過度な負荷をかけることなく、高速充電を実現する。これは現在のEV充電インフラの中でも、社会性と電力網との調和を重視した充電ソリューションとなる。

従来の公共充電設備では、ケーブルが扱いにくい、衛生面の懸念、柔軟性の不足、認証手続きの複雑さといったユーザー体験に関する課題が指摘されてきた。

FLASH Chargerでは、これらの課題を解決するため、世界初のT字型プーリー式充電システムを採用している。「ゼロ・グラビティ設計」により、ユーザーは、軽々とコネクターを持ち上げることができ、車両の左右、どちら側からでも容易に充電することができる。また、ケーブルが地面に触れない構造となっており、清潔性も確保されている。

BYDは2026年末までに、中国国内で2万基のFLASH Chargingステーションを建設する計画であり、完成後は一般ユーザーにも広く開放する予定である。これにより、交通の電動化をさらに加速させ、より持続可能な社会の実現を目指す。

BYDは2006年に「Three Green Dreams(3つのグリーンドリーム)」というビジョンを提唱した。これは、BYD会長兼社長の王伝福が掲げた長期的な使命であり、太陽光発電、エネルギー貯蔵、電動モビリティを統合した、持続可能な社会の実現を目指すものだ。

約20年にわたる継続的な取り組みにより、これらのビジョンは着実に現実のものとなり、現在では、Solar + Storage + Charging(SSC)を統合したFLASH Charging技術として結実している。

BYDは、「テクノロジーによって世界を変える」という信念のもと、第2世代ブレードバッテリーおよびFLASH Charging技術の発表を通じて、電動化と知能化が進むモビリティ社会への移行をさらに加速し、次世代に向けた、より持続可能な社会の実現を目指していく。

《森脇稔》

