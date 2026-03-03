ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「いちばん日本市場でいける気がする」とBYDコンパクトSUV『ATTO 2』が話題に…2月に盛り上がった口コミ記事ベスト5

2月に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。2月は、BYDの電動SUV『ATTO 2』の日本導入が話題となりました。「SUVらしいデザイン」とコンパクトな「サイズ感」というところから、日本市場に対しする期待の声が上がっています。

1位）「いちばん日本市場でいける気がする」BYDのコンパクトSUV『ATTO 2』の日本導入が話題…注目はその「サイズ感」
https://response.jp/article/2026/02/01/406813.html

BYDジャパンは、コンパクト電動SUVの『ATTO 2』を2026年後半、日本市場に導入すると発表した。SNS上では「日本市場でいける気がする」「全幅1830mmなら売れそう！」と話題になっている。

2位）「こんなマイナーチェンジあり？」BYDの小型SUV『ATTO 3 EVO』の進化にSNS驚愕
https://response.jp/article/2026/02/20/407685.html

BYDは、小型電動SUV『ATTO 3』の大幅改良モデル『ATTO 3 EVO』を欧州で発表した。これに対しSNS上では「かなり競争力がある」「こんなマイナーチェンジありえるのか」など、驚きの声が多く見られた。

3位）「衝撃を受けた」「安すぎるw」約96万円、日産の新型ミニバン『グラバイト』にSNSで反響！ 日本でも販売を望む声
https://response.jp/article/2026/02/20/407673.html

日産自動車は2月17日、新型コンパクトミニバン『グラバイト』をインドで発表した。SNSでは、「衝撃を受けた」「日本でも販売してくれんかな」など、話題になっている。

4位）「なんで国産にない？」キャンピングカーのベースにも最適！ ヒョンデの新型商用EV『ST1』日本導入に期待の声
https://response.jp/article/2026/02/02/406831.html

ホワイトハウスは、ヒョンデの新型商用電気自動車『ST1（エスティーワン）』を、1月30日に開幕する「ジャパンキャンピングカーショー2026」で日本初公開。SNSでは、「日本でも導入したら売れないかな」など、期待が寄せられている。

5位）「本家より本家っぽい」80年代のポルシェ『911カブリオレ』を最新技術で現代に、限定75台生産に「あがりの一台」とSNSで話題に
https://response.jp/article/2026/02/19/407625.html

米カリフォルニアに本拠を置くシンガー・ヴィークル・デザインが最新の「レストモッド」サービスを発表。1980年代の『911カレラ カブリオレ』を最新技術で蘇らせる。SNSでは「ワイドボディのカブリオレはズルい」など話題になっている。

《大矢根洋》

