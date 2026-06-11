ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス『ES』新型、ハイブリッド・EVともに790万円から…EVの航続は最大670km

・レクサスは6月11日に新型ESを発売し、HEVとBEVを含む電動化を拡大する

・新デザインテーマ「Provocative Simplicity」や世界初の「レスポンシブヒドゥンスイッチ」を採用する

・後席装備を充実させた新パッケージ「Rr Comfort package」をES350eに設定する

レクサス ES 新型
  • レクサス ES 新型
  • レクサス ES 新型
  • レクサス ES 新型
  • レクサス ES 新型
  • レクサス ES 新型
  • レクサス ES 新型
  • レクサス ES 新型
  • レクサス ES 新型

レクサスは6月11日、全国のレクサス店を通じて、4ドアセダン『ES』の新型を発売した。

【画像】レクサス『ES』新型

レクサス ES 新型レクサス ES 新型

新型ESは8代目で、LEXUSの次世代電動車ラインアップの先陣を切る位置づけだ。HEVとバッテリーEV（BEV）を併せ持ち、静粛性や乗り心地の進化を電動化技術で追求している。

デザイン面では、次世代BEVのデザインテーマ「Provocative Simplicity」に着想を得た表現を取り入れた。

レクサス ES 新型レクサス ES 新型

インテリアでは、物理スイッチを内装に同化させる世界初の「レスポンシブヒドゥンスイッチ」や、6つの世界観の照明で室内の居心地を高める「インテリアイルミパッケージ」を用意した。

レクサス ES 新型レクサス ES 新型

また、後席用の装備を充実させた新パッケージ「Rr Comfort package」を「ES350e」に追加する。リクライニング、オットマン、助手席前倒し機能などで、広い後席を生かした体験価値を狙う。

レクサス ES 新型レクサス ES 新型

パワートレーンは、HEVとして「ES350h」（FWD／AWD）、BEVとして「ES350e」（FWD）と「ES500e」（AWD）を設定する。充電時間は、150kWの急速充電で容量10～80%を充電する際、外気温25度の場合に約28分とした。EVの航続はES350eが最大670km、ES500eが最大636kmだ。

価格は、ES350hが790万円（FWD）と810万円（AWD）、ES350eが790万円、同version Lが880万円、同Rr Comfort packageが920万円、ES500eが830万円、同version Lが920万円とした。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス ES

レクサス（Lexus）

ハイブリッドカー HV、HEV

電気自動車 EV、PHEV、BEV

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews