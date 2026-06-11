「めっちゃ乗りたい！」BMWの高性能クーペ『M2』初の4WDモデルにSNS興奮！「可愛い色だな！」の声も

BMWは、高性能2ドアクーペ『M2』初の4WDモデル「M2 with M xDrive」を欧州で発表した。SNSでは、「ついにM2も4WDになったのかぁ」「M2のxDrive魅力的だなぁ」など、注目が集まっている。

【詳細画像】BMW M2 with M xDrive

BMW MがM2のラインアップ拡大を図る中で、同車として初めて全輪駆動システム「M xDrive」を採用する。

M xDriveは、353 kW/480 hpの直列6気筒エンジンの出力を、状況に応じて前後軸へ分配する。通常は後輪にのみ動力を送り、後輪が路面に十分な力を伝えられない場合に前輪も駆動へ加える。さらにActive M Differentialが後輪へ可変で駆動を配分し、トラクションと走行ダイナミクスを高める。

BMW M2 with xDrive

同システムは、電子制御の多板クラッチを用いて前後の出力分配を行う。転送ケースには専用の制御ユニットと、ホイールスリップの制限機能を内蔵する。M Setupメニューから応答特性を調整でき、2WDモードでDSCを無効にする選択肢も用意する。

エンジンは3.0リットル直列6気筒で、BMW M Ignite技術（予燃焼室燃焼）を採用する。高負荷時の燃費を抑え、EU7基準の要件にも対応する。BMW M2 with M xDriveには標準でM Steptronic（Drivelogic付き）を搭載する。

加速性能は0-100 km/hが3.7秒で、後輪駆動モデルより0.3秒速い。200 km/h到達は12.8秒で、最高速度は250 km/h。オプションのM Driver’s Packageで285 km/hに引き上げられる。

BMW M2 with xDrive

X（旧Twitter）では、「xDriveでプレチャンバーのついたM2ほしすぎるでしょ」「M2も遂にM xDrive登場か！ 」「M2 xDrive欲しいいい」「M2 xDriveめっちゃ乗りたい」など、期待の声があがっている。

また、カラーリングにも注目が集まり、「可愛い色だな！」「ボルサンターキッシュブルーって言うんか。似合ってて良いね」といったコメントも寄せられた。

市場投入は2026年夏後半を予定している。