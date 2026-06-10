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BMW『M2』に初の4WD、「M xDrive」設定…0‐100km/h加速は0.3秒短縮

・BMW M2にM xDriveを初搭載し、状況に応じて前後へ駆動配分する

・Active M Differentialと連携し、牽引力と方向安定性を高める

・2026年夏後半に市場投入。0-100 km/hは3.7秒

BMW M2 with xDrive
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BMWは、高性能2ドアクーペ『M2』初の4WDモデル「M2 with M xDrive」を欧州で発表した。

【画像】BMW M2 with xDrive

BMW MがM2のラインアップ拡大を図る中で、同車として初めて全輪駆動システム「M xDrive」を採用する。

BMW M2 with xDriveBMW M2 with xDrive

M xDriveは、353 kW/480 hpの直列6気筒エンジンの出力を、状況に応じて前後軸へ分配する。通常は後輪にのみ動力を送り、後輪が路面に十分な力を伝えられない場合に前輪も駆動へ加える。さらにActive M Differentialが後輪へ可変で駆動を配分し、トラクションと走行ダイナミクスを高める。

同システムは、電子制御の多板クラッチを用いて前後の出力分配を行う。転送ケースには専用の制御ユニットと、ホイールスリップの制限機能を内蔵する。M Setupメニューから応答特性を調整でき、2WDモードでDSCを無効にする選択肢も用意する。

BMW M2 with xDriveBMW M2 with xDrive

エンジンは3.0リットル直列6気筒で、BMW M Ignite技術（予燃焼室燃焼）を採用する。高負荷時の燃費を抑え、EU7基準の要件にも対応する。BMW M2 with M xDriveには標準でM Steptronic（Drivelogic付き）を搭載する。

BMW M2 with xDriveBMW M2 with xDrive

加速性能は0-100 km/hが3.7秒で、後輪駆動モデルより0.3秒速い。200 km/h到達は12.8秒で、最高速度は250 km/h。オプションのM Driver’s Packageで285 km/hに引き上げられる。

市場投入は2026年夏後半を予定している。

《森脇稔》

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