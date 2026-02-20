ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「衝撃を受けた」「安すぎるw」約96万円、日産の新型ミニバン『グラバイト』にSNSで反響！ 日本でも販売を望む声

日産自動車は2月17日、新型コンパクトミニバン『グラバイト』をインドで発表した。SNSでは、「衝撃を受けた」「日本でも販売してくれんかな」など、話題になっている。

グラバイトは、インドの顧客ニーズに応える重要なモデルとして、56万5000ルピー（約96万円）という競争力のあるベース価格で導入される。チェンナイで生産され、日産のインド事業の新章を始める役割を担う。

車名の「グラバイト」は「重力（Gravity）」から着想を得たもので、重力が物体を安定させ、自然と引き寄せる力を持つように、バランスの取れた佇まいと安心感のある安定性、そして人を惹きつける存在感を表現している。

日産自動車のグラバイトは、グローバルデザインランゲージと調和しつつ、力強く自信に満ちた独自のアイデンティティを確立している。伸びやかなプロポーションや力強いボディライン、張り出したホイールアーチ、十分な最低地上高により、さまざまな走行環境に対応する堂々とした佇まいを実現。フロントとリアのシグネチャーCシェイプがビジュアルアイデンティティの中核を成し、プレミアムで現代的な印象と高いブランド認知性を生み出す。

シグネチャーLEDヘッドランプ（デイタイムランニングライト内蔵）や立体感あるLEDテールランプ、LEDフォグランプ、専用ピアノブラック2Dグリル、ルーフレール、大開口ドアなどを採用。広々とした室内と先進的なモジュール性を備え、2～7名対応のシートレイアウトと着脱式3列目シートにより最大625リットルの荷室容量を確保する。3列すべてで十分なヘッドルームを確保し、専用エアベント付きエアコンや各所の収納で快適性と実用性を高めた。

20.3cmディスプレイ（ワイヤレスAndroid Auto／Apple CarPlay対応）やフレンドリーライティング、接近時アンロック、降車時オートロック、ワイヤレス充電、前後パーキングセンサーなど先進装備も充実。6エアバッグをはじめ30項目以上の安全装備を標準設定し、高い操縦安定性と乗員保護性能を実現する。

1.0リットル直列3気筒エンジン（72PS／96Nm）に5速MTまたは5速EZシフトを組み合わせ、滑らかな走行と優れた燃費を両立。発売記念のローンチエディションも設定する。インドから海外展開で成功したマグナイトの実績を基盤に、高成長が見込まれる市場へ投入し、持続的成長を目指す。

X（旧Twitter）では、「衝撃を受けた」「安すぎるw」「150万位で日本仕様にして逆輸入しないかな」「日本でも、もっとやってほしいんだが～」「これをベースにNV200バネットの後継車を国内向けに作ってよ」「日本でも販売してくれんかな」など、日本での販売を望む声が多く見られた。

《鴛海千穂》

