ACコブラ GT クーペ、市販モデル発表…730馬力のV8スーパーチャージャー搭載

英国のACカーズは、スポーツカー『ACコブラ GT クーペ』の市販モデルを正式公開した。

【画像】ACコブラ GT クーペ

同モデルは、歴史的な『ACコブラ』のアイコニックなデザインに固定式ルーフラインと曲線的なリアスタイルを融合させたもので、ACカーズにとって初の量産クーペモデルとなる。既存の『GT ロードスター』と約75%のエンジニアリングを共有しつつ、テストと開発を通じた包括的な改良が施されている。

■スタイリングと空力設計

ACコブラ GT クーペ

ボディワークにはカーボンファイバーを採用し、「ダブルバブル」ルーフラインを取り入れることで、ヘッドルームを確保しながら空気抵抗係数（Cd値）の低減を実現した。また、1964年の「ACコブラ A98クーペ」ルマンレースカーにも採用された「カムテール」デザインを導入し、空力効率をさらに高めている。

ボディサイズはホイールベース2570mm、全長4225mm、全幅1980mmで、前後重量配分はほぼ50:50。車両重量は約1600kgで、重心は低く設定されている。

■パワートレイン

ACコブラ GT クーペ

搭載エンジンは5.0リットルV8で、スーパーチャージャー仕様は最高出力730PS（720bhp）・最大トルク820Nm（605lb ft）を発揮。自然吸気仕様は456PS（450bhp）・555Nm（410lb ft）となる。スーパーチャージャー仕様の0-96km/h加速は3.5秒以内。トランスミッションは6速マニュアルまたは10速オートマチック（ステアリングマウントシフトパドル付き）から選択できる。

シャシーはACカーズ独自の押し出し成形アルミニウム製スペースフレームを採用し、軽量かつ高剛性を両立している。左ハンドル・右ハンドルの両仕様に対応する。

■インテリアと装備

キャビンは身長6フィート（約183cm）以上のドライバーにも対応する設計で、アナログメーターとデジタル技術を組み合わせた。電動ウインドウ、クライメートコントロール、タッチスクリーン式ナビゲーション／インフォテインメントシステムを標準装備する。手縫いレザーや機械加工されたトグルスイッチなど、ビスポーク仕上げも特徴だ。

■価格と納車スケジュール

価格は自然吸気モデルが約23万4300ポンド（税別）から、スーパーチャージャーモデルが約25万6300ポンド（税別）から。完全受注生産で、最初の納車はGT ロードスターの納車完了後となる2028年を予定している。アジアや中東を含む世界市場への展開を視野に入れている。