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「価格も魅力的」ホンダ『シビック』にハイブリッドの「RS」登場！ SNSでは「S+ Shiftが気になる」の声も

ホンダ・シビック の「e:HEV RS」
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ホンダは6月4日、『シビック』をマイナーチェンジし、RSグレード「e:HEV RS」を追加すると発表した。発売日は6月5日。価格は394万6800円からだ。SNSでは、「や、やばい ホンダのシビックeHEV RSが良すぎる」「歴代最高の走り」など、話題になっている。

【画像】ホンダ・シビック の「e:HEV RS」

今回の追加では、モーター駆動でありながら有段変速機のようなダイレクトな駆動レスポンスと、鋭いシフトフィールを狙う「Honda S+ Shift」を採用する。エンジンサウンドと制御をシビック専用にチューニングし、ドライバーとクルマの一体感と高揚感ある走りを提供するという。

e:HEV RSでは、RS専用セッティングのサスペンションや、スポーティさを強調するDシェイプデザインのステアリングホイールなどを採用する。インテリアではメタル製パドルシフトやコンビシート（レッドステッチ）も用意する。

ホンダ・シビック の「e:HEV RS」ホンダ・シビック の「e:HEV RS」

また、全グレードに後席USBポートを追加する。EXグレードにはステアリングヒーターを追加し、RSおよびEX以外の扱いも含めて室内の快適性を高めている。

主な装備として、エクステリアではヘッドライトリングやバンパーロアグリルガーニッシュ、シャークフィンアンテナをグロスブラックとし、18インチアルミホイールはマットベルリナブラックを採用する。インテリアではレッドステッチやレッドピンストライプを取り入れる。

ホンダ・シビック の「e:HEV RS」ホンダ・シビック の「e:HEV RS」

X（旧Twitter）では、「や、やばい ホンダのシビックeHEV RSが良すぎる」「プレリュードの特権だったS+Shiftも気になる」「ほしいーーーー」「価格も魅力的すぎてほしなる」「MTのRSとの金額比較したらこの金額はむしろ破格だろ」「歴代最高の走り」など、注目が集まっている。

また、実際に試乗した人からは、「S＋Shiftモードが超楽しい」「プレリュードよりも走りとサウンドはスポーティ」といった声が寄せられている。

《鴛海千穂》

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