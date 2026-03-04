ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

「THE FARM スロウマウンテン成田」、EV急速充電器を導入…テンフィールズファクトリーが設置

テンフィールズファクトリーは、シー・ヴイ・エス・ベイエリアが運営するアウトドアホテル「THE FARM スロウマウンテン成田」(千葉県成田市)にて、EV急速充電器「FLASH」の設置を完了し、本格稼働を開始したと発表した。

「THE FARM スロウマウンテン成田」は、千葉県成田市にある約5万平方メートルの自然に囲まれたアウトドアホテル。アウトドアの開放感とホテルの快適さをあわせ持ち、気軽に自然の中で過ごせる滞在を楽しめる施設だ。

同施設は都心から車で約70分というアクセスの良さが魅力だが、EVを利用して来場する客にとって「目的地での充電インフラ」は、安心して旅行を楽しむための重要な要素となる。豊かな自然を体感するアウトドアホテルと、環境に優しいゼロエミッション車両であるEVは親和性が高く、今回の「FLASH」導入により、宿泊中やアクティビティを満喫している合間に急速充電を行うことが可能となった。

今回導入された「FLASH」は、高出力で短時間充電を可能にする急速充電器。日本国内で流通するほぼすべてのEV充電に対応するCHAdeMO規格とTESLA規格(NACS)の2つの充電ケーブルを標準搭載しており、アダプターなしでスムーズに充電が可能だ。

また、事前の専用アプリ登録や会員登録が不要な「非会員制」を採用しており、クレジットカードや各種QRコード決済でその場ですぐに利用できる。普段EVに乗り慣れていないレンタカー利用の観光客や、初めて施設を訪れた客でも、手軽に利用できる利便性の高さが特徴だ。

導入機種はEV急速充電器「FLASH」(CHAdeMO規格・NACS規格対応、240kWモデル)で、充電単価は44円となっている。

