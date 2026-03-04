ホーム プレミアム ビジネス 記事

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『Season4』中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol 2 トヨタの考えるSDV－交通事故ゼロ社会を目指して

視聴には、レスポンスのビジネス会員 プレミアムプランまたは法人プランへの登録が必要です。



＜ゲスト講師＞
トヨタ自動車株式会社 デジタルソフト開発センター センター長 皿田明弘 氏

＜モデレーター＞
ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト 中西孝樹 氏

本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹 氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。毎回、ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。

【Season4】第2回のゲストは、トヨタ自動車株式会社 デジタルソフト開発センター センター長 皿田明弘 氏

「トヨタの考えるSDV－交通事故ゼロ社会を目指して」をテーマに講演いただきます。

トヨタがSDVに取り組む一番の目的は交通事故ゼロ社会の実現であり、SDVを通じてより安全安心で楽しい移動を提供します。
交通事故ゼロ社会の実現はクルマの技術革新のみならず、クルマ・ヒト・インフラの三位一体での取り組みが不可欠です。例えば、クルマだけでは補えない死角からの飛び出しに対し、路上インフラのセンサ情報を活用するインフラとの協調等です。クルマが社会とつながるためには、通信環境の整備等も重要であり、そういった基盤づくりを、産業を超えたパートナーの方々とも進めています。
今回は、このような取り組みを紹介させていただきます。

1. 交通安全への想い
2. トヨタの考えるSDVの取組み
3. SDVを支える基盤技術
4. 対話・質疑応答

