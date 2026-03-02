ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

次世代ソフトウェア定義システム向け、PREEvision 26.0発表…ベクター

次世代ソフトウェア定義システム向けPREEvision 26.0
  • 次世代ソフトウェア定義システム向けPREEvision 26.0

ベクターは、モデルベースシステムエンジニアリングツール「PREEvision」の新世代版となる26.0をリリースした。製品の技術的中核を全面的に刷新したことが特徴だ。

今回のリリースは大きな技術的進歩を示すものとなっている。基盤となるデータ構造を包括的に見直し、ますます複雑化するソフトウェア定義システムアーキテクチャの要求に応えられるようにした。これらの変更により、過去の成果物の効率的な取り扱い、ベースラインの確実な作成、完了した開発状態の透明性のある文書化が可能になる。

技術的な近代化に加えて、PREEvision 26.0はエンジニアリングチームの日常的な使用体験にも重点を置いている。クライアントの起動が高速化し、ログインプロセスが簡素化され、高解像度ディスプレイでのユーザーインターフェースの表示がより鮮明になった。これらの改善により、ツールの応答性が向上し、エンジニアがアプリケーションを開いてからプロジェクト内で生産的に作業するまでの時間が短縮される。また、JavaとEclipseプラットフォームも更新された。

新リリースは、ソフトウェア定義システムのライフサイクル全体にわたって理解可能かつ追跡可能であり続ける必要がある開発プロセスをサポートする。刷新された基盤により、PREEvisionは要件からアーキテクチャ、ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント、テスト成果物に至るまでのエンジニアリング情報の一貫性を強化し、システムの複雑さが増してもチームが明確性を維持できるようにする。

PREEvision 26.0は単なるリリースではなく、9週間のリリースサイクルで展開される26.xシリーズ全体の進化の出発点となる。今後の機能の舞台を整え、組織が今後に向けてデータとプロセスの準備を始められるようにする。このマイルストーンにより、ベクターは現代の製品開発を形作る技術変革に歩調を合わせて成長するシステムエンジニアリング環境を提供するという姿勢を強調している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SDV（Software Defined Vehicle）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES