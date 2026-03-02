次世代ソフトウェア定義システム向け、PREEvision 26.0発表…ベクター

ベクターは、モデルベースシステムエンジニアリングツール「PREEvision」の新世代版となる26.0をリリースした。製品の技術的中核を全面的に刷新したことが特徴だ。

今回のリリースは大きな技術的進歩を示すものとなっている。基盤となるデータ構造を包括的に見直し、ますます複雑化するソフトウェア定義システムアーキテクチャの要求に応えられるようにした。これらの変更により、過去の成果物の効率的な取り扱い、ベースラインの確実な作成、完了した開発状態の透明性のある文書化が可能になる。

技術的な近代化に加えて、PREEvision 26.0はエンジニアリングチームの日常的な使用体験にも重点を置いている。クライアントの起動が高速化し、ログインプロセスが簡素化され、高解像度ディスプレイでのユーザーインターフェースの表示がより鮮明になった。これらの改善により、ツールの応答性が向上し、エンジニアがアプリケーションを開いてからプロジェクト内で生産的に作業するまでの時間が短縮される。また、JavaとEclipseプラットフォームも更新された。

新リリースは、ソフトウェア定義システムのライフサイクル全体にわたって理解可能かつ追跡可能であり続ける必要がある開発プロセスをサポートする。刷新された基盤により、PREEvisionは要件からアーキテクチャ、ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント、テスト成果物に至るまでのエンジニアリング情報の一貫性を強化し、システムの複雑さが増してもチームが明確性を維持できるようにする。

PREEvision 26.0は単なるリリースではなく、9週間のリリースサイクルで展開される26.xシリーズ全体の進化の出発点となる。今後の機能の舞台を整え、組織が今後に向けてデータとプロセスの準備を始められるようにする。このマイルストーンにより、ベクターは現代の製品開発を形作る技術変革に歩調を合わせて成長するシステムエンジニアリング環境を提供するという姿勢を強調している。