ホーム プレミアム ビジネス 記事

インテリジェント製品ライフサイクルという考え方…PTC

PTC 社長兼最高経営責任者ニール・バルア氏
  • PTC 社長兼最高経営責任者ニール・バルア氏
  • PTC発表会
  • PTC最高マーケティング・サスティナビリティ責任者 キャサリン・クニカー氏
  • PTC発表会

2月26日、PTCジャパンが本社CEO・役員を迎えたプレスブリーフィングを行った。そこで語られたのは「インテリジェント製品ライフサイクル（Intelligent Product Lifecycle：IPL）というコンセプトだ。

登壇したPTC 社長兼最高経営責任者ニール・バルア氏、同最高マーケティング・サスティナビリティ責任者 キャサリン・クニカー氏の発表内容をもとに、IPLとはなにかを考える。

■PTCが目指すインテリジェント製品ライフサイクルとは？

PTCは、ALM（アプリケーションライフサイクル管理）やPLM（製品ライフサイクル管理）、さらにCADやFSM（フィールドサービス管理）といった近年のソフトウェア開発に不可欠ともいえるツールおよび関連ソリューションを展開する会社。SDV、ソフトウェアシフトが進む自動車業界は、グローバルでの競争力を高めるため車両開発をもっと効率化しスピードアップする必要がある。

OEM、サプライヤーにとっても、高度なソフトウェア開発を統合的に管理する可視化ツールや開発環境の導入は不可避な状態ともいえる。自動車業界はPTCにとっても最重要市場であり、SDVはソフトウェア業界においても業績を伸ばすドライバーにもなっている。

ニール・バルア社長は、「インテリジェント製品ライフサイクルとは、設計、計画、生産、サービス維持といった製品ライフサイクル全般にかかわるデータをオープンにつなぎ、統合的に管理するというもの。」と述べる。

そのための主要製品をALM（codebeamer）、CAD（creo）、PLM（windchill）、FSM（servidemax）と位置づけ、それらの統合的な開発環境を構築し、各部門の業務プロセスに新しい付加価値を提供するという。

キャサリン・クニカー氏は「設計や生産などライフサイクルのフェーズごとに分散しているデータをどうまとめるのかがポイントとなっている。エンタープライズ分野では、AIエージェントが新しいインターフェイスとなり、さまざまなデータやシステムをAIの力でまとめる必要がある。」と、IPL実現にはAIの力が欠かせないことを強調した。


《中尾真二》

あわせて読みたい

特集

PTC

SDV（Software Defined Vehicle）

有料会員記事

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES