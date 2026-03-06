インテリジェント製品ライフサイクルという考え方…PTC

2月26日、PTCジャパンが本社CEO・役員を迎えたプレスブリーフィングを行った。そこで語られたのは「インテリジェント製品ライフサイクル（Intelligent Product Lifecycle：IPL）というコンセプトだ。

登壇したPTC 社長兼最高経営責任者ニール・バルア氏、同最高マーケティング・サスティナビリティ責任者 キャサリン・クニカー氏の発表内容をもとに、IPLとはなにかを考える。

■PTCが目指すインテリジェント製品ライフサイクルとは？

PTCは、ALM（アプリケーションライフサイクル管理）やPLM（製品ライフサイクル管理）、さらにCADやFSM（フィールドサービス管理）といった近年のソフトウェア開発に不可欠ともいえるツールおよび関連ソリューションを展開する会社。SDV、ソフトウェアシフトが進む自動車業界は、グローバルでの競争力を高めるため車両開発をもっと効率化しスピードアップする必要がある。

OEM、サプライヤーにとっても、高度なソフトウェア開発を統合的に管理する可視化ツールや開発環境の導入は不可避な状態ともいえる。自動車業界はPTCにとっても最重要市場であり、SDVはソフトウェア業界においても業績を伸ばすドライバーにもなっている。

ニール・バルア社長は、「インテリジェント製品ライフサイクルとは、設計、計画、生産、サービス維持といった製品ライフサイクル全般にかかわるデータをオープンにつなぎ、統合的に管理するというもの。」と述べる。

そのための主要製品をALM（codebeamer）、CAD（creo）、PLM（windchill）、FSM（servidemax）と位置づけ、それらの統合的な開発環境を構築し、各部門の業務プロセスに新しい付加価値を提供するという。

キャサリン・クニカー氏は「設計や生産などライフサイクルのフェーズごとに分散しているデータをどうまとめるのかがポイントとなっている。エンタープライズ分野では、AIエージェントが新しいインターフェイスとなり、さまざまなデータやシステムをAIの力でまとめる必要がある。」と、IPL実現にはAIの力が欠かせないことを強調した。