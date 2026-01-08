ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

PTC、HOLONの自律走行レベル4のEV開発を支援…クラウドPLMで生産性向上

「HOLON urban」
  • 「HOLON urban」

米PTCは、BENTELERグループの子会社のHOLONが、自律走行レベル4の電気自動車の開発および市場投入を支援するため、PTCの製品ライフサイクル管理SaaSソリューション「Windchill+」を採用したと発表した。

HOLONは、インクルーシブかつ自律的で持続可能なモビリティソリューションによって公共交通機関を再形成することに専念している。その最初の車両となる「HOLON urban」は、完全なバリアフリーな乗降車となり、最大15名の乗客を収容可能で、定期ルート、オンデマンドサービス、ライドプーリング、および貨物輸送向けに設計されている。

開発を支援するため、HOLONは柔軟な生産コンセプトを導入した。これにより、同一の組立ラインで複数の車両バリエーションを製造することが可能となり、効率性を向上させながら同社のサステナビリティ目標を推進する。

HOLONはWindchill+導入後6カ月で、手動や紙ベースのプロセスを最新のワークフローに置き換え、完全にデジタル化された製品開発環境を構築した。クラウドベースのPLMを通じて正確な製品情報にリアルタイムでアクセスできるため、チームはドイツと米国の開発センターおよび将来の製造拠点間で、より効率的に連携することができる。

このデジタル基盤により、HOLONは「HOLON urban」のデザインから生産までの移行を、持続可能でインクルーシブなモビリティを大規模に実現するという5カ年ビジョンの達成に必要なスピードと俊敏性を持って進めることが可能になる。

Windchill+およびその他のポートフォリオを通じて、PTCは「インテリジェント・プロダクト・ライフサイクル」のビジョンを実現している。これにより、製造業者や製品企業はエンジニアリングにおける製品データ基盤を構築し、そのデータの価値を企業全体に拡張することが可能になる。製品データ基盤を持つことで、HOLONのような企業は組織全体でのAI主導のトランスフォーメーションを加速させることもできる、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

PTC

自動運転、高度運転支援（ADAS）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES