サスペンション交換で後悔しないために『ダウンサス／純正形状／車高調』の違いを徹底整理～カスタムHOW TO～

サスペンション交換で迷ったら、用途に合う種類を選ぶことが重要だ。価格 乗り心地 車高調整の自由度が違うため、街乗り重視か走り重視かで最適解は変わる。

サスペンションを交換したいと考えたとき、多くの人が気になるのは「何を選べばいいのか」という点だろう。車高を下げたい、乗り味をスポーティにしたい、見た目も走りもグレードアップしたい。そんなニーズに応える手段としてサスペンション交換は定番だ。とはいえ選択肢は多く、価格も性能も違う。そこで今回はダウンサス 純正形状サスペンション 車高調の3種類を比較し、それぞれのメリット デメリット 向いている使い方を整理していく。

◆ダウンサスは低コストで車高を下げたい人に向く

ダウンサスとは、純正ダンパー（ショックアブソーバー）に組み合わせて使う車種専用スプリングのことだ。名前に「サス」と付くが、交換する中心部品はスプリングである。車種ごとに専用設計されており、純正ダンパーをそのまま使いながら車高を下げられるのが大きな特徴だ。製品によっては車高を大きく変えず、少しバネレートを高めてスポーティな乗り味に仕上げたモデルもある。

最大のメリットは価格の安さだ。交換部品がスプリングのみなので、製品価格は数万円台が中心で、高くても6万～8万円前後に収まることが多い。純正ダンパーをそのまま使うため、耐久性の面でも有利だ。街乗り中心で「少しだけ車高を下げたい」「純正より少し引き締まった走りがほしい」という人には十分な選択肢であり、使い方によってはベストマッチになる。

一方でデメリットもある。極端に車高が下がるダウンサスでは、ダンパー側が早めにバンプタッチし、乗り心地が悪化することがある。とくにミニバンや重心が高い車種でローダウン量が大きいモデルは注意が必要だ。対策としては、ローダウン量が控えめな製品を選ぶこと、必要に応じてバンプラバーの見直しを行うことが挙げられる。

もうひとつ見落としやすいのが工賃だ。ダウンサスは純正ダンパーを分解してスプリングを組み替える必要があるため、作業の手間が意外に大きい。製品価格は安くても、取り付け工賃まで含めると想像より費用がかかる場合がある。購入時は本体価格だけでなく、アライメント調整を含めた総額で比較したい。

◆純正形状サスペンションは乗り心地と安心感を重視する人向け

純正形状サスペンションとは、アフターパーツメーカーが開発した純正ダンパーに近い構造のサスペンションキットを指す。車高調のように汎用の直巻スプリングを使うのではなく、車種専用スプリングと専用ダンパーを組み合わせて設計されるのが一般的だ。ビルシュタインやKYBのほか、NISMOのようなメーカー系ブランドからも多くの製品が発売されている。

このタイプの魅力は、乗り心地と安定感を両立しやすい点にある。専用スプリングと容量に余裕のあるダンパーを組み合わせることで、純正よりしっかりした操縦性を得ながらも快適性を保ちやすい。ダウンサスのように純正ダンパーへ負担をかけにくく、底付きやバンプタッチも起きにくい傾向がある。そのため、通勤や家族での移動が多いクルマにも合わせやすい。

デメリットは、車高調のような自由なセッティングがしにくいことだ。製品によってはローダウン量がごく控えめで、車高調整機能を持たないものがほとんどである。「フェンダーとタイヤの隙間を好みの高さに合わせたい」「サーキット走行に向けて細かくセッティングしたい」という人には物足りない可能性がある。

逆に言えば、細かな調整よりも完成度の高い乗り味を重視する人には相性がいい。見た目だけでなく、長距離移動や高速道路での安定感まで求めるなら有力候補になる。

◆車高調は車高と乗り味を細かく調整したい人に最適

車高調は、車高を調整できるアフターパーツのサスペンションキットである。多くの製品では規格化された直巻スプリングを採用し、ダンパーは車種ごとにセッティングされている。最大のメリットは、車高を自由度高く調整できることだ。ローダウン重視のスタイルアップから、ワインディングやサーキットを意識した走り重視のセットアップまで幅広く対応できる。

さらに、直巻スプリングを交換すればバネレート変更もしやすく、好みに合わせたセッティングがしやすい。メーカーによっては、バネ変更に合わせてダンパー内部の仕様変更やオーバーホール時の再セッティングに対応している。自分の理想に合わせて仕上げていけるのは、車高調ならではの魅力だ。

ただし価格は上がる。安価なモデルでも実売10万円前後からで、売れ筋は20万円前後が中心になる。サーキット対応モデルでは20万円台後半から30万円超も珍しくなく、ハイエンドでは40万円以上になるケースもある。見た目と機能の両立は魅力だが、予算とのバランスは慎重に見極めたい。

耐久性の面でも注意が必要だ。純正ダンパーのように10万km単位で使い続ける感覚ではなく、数万kmから4万～5万km前後を目安にオーバーホールを検討したい。内部の消耗部品やオイルを交換せずに使い続けると、乗り心地や走行フィールは徐々に悪化する。摩耗がシリンダーまで進むと修理費も大きくなるため、定期メンテナンスを前提に選ぶことが大切だ。

◆全長調整式とネジ式の違いも知っておきたい

車高調は大きく分けると、全長調整式とネジ式の2タイプに大別される。国産メーカーでは全長調整式が主流で、ストロークを確保しながら車高を細かく調整しやすいのが特徴だ。乗り心地と見た目の両立を図りやすく、幅広いユーザーに向いている。

一方でネジ式は海外メーカーに多く、構造上、車高調整によってスプリングのプリロードやストローク量に影響が出やすい。設定次第ではジャッキアップ時にスプリングが遊び、保安基準の面で注意が必要になる場合もある。そのため調整範囲が限られたり、ヘルパースプリングを追加して遊びを防いだりする対策が求められることもある。

見た目だけで選ぶと後悔しやすい部分なので、購入前には構造の違いと対応範囲を確認しておきたい。とくにローダウン量を大きくしたい場合や、車検対応を重視する場合はショップに事前相談するのが安心だ。

◆サスペンション選びは用途別に考えるのが失敗しないコツ

サスペンション選びで重要なのは、価格の安さや知名度だけで決めないことだ。街乗り中心で費用を抑えたいならダウンサス、乗り心地と安心感を重視するなら純正形状サスペンション、見た目も走りも自分好みに追い込みたいなら車高調が向いている。

比較のポイントを整理すると次の通りだ。

・費用を抑えたい→ダウンサス
・快適性と安定感を重視したい→純正形状サスペンション
・車高調整や細かなセッティングを楽しみたい→車高調
・メンテナンス負担を減らしたい→ダウンサスまたは純正形状サスペンション
・サーキット走行やスタイル重視の仕上げをしたい→車高調

メリットだけを見るのではなく、工賃 メンテナンス 乗り心地 車検対応まで含めて総合的に判断することが大切だ。自分の使い方に合ったサスペンションを選べば、見た目も走りも満足度の高いカスタムにつながる。

《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

