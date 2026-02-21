ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

モノブロックキャリパーはなぜ高いのか？ 加工の裏側と選び方を整理する～カスタムHOW TO～

モノブロックキャリパーはなぜ高いのか？ 加工の裏側と選び方を整理する～カスタムHOW TO～
  • モノブロックキャリパーはなぜ高いのか？ 加工の裏側と選び方を整理する～カスタムHOW TO～
  • モノブロックキャリパーはなぜ高いのか？ 加工の裏側と選び方を整理する～カスタムHOW TO～

この記事で解決すること：対向式ブレーキキャリパーのモノブロックと2ピースの違いを整理し、用途別にどちらを選ぶべきか判断できるようにする。

【画像全2枚】

ブレーキキャリパーはブレーキローターを挟み込みパッドを押し付けて制動力を生み出す。純正ブレーキはスポーツカーや重量車などを除けば、片押し（フローティング）と呼ばれる方式が多い。ボディ側の1つのピストンで内側のパッドを押し付け、外側のパッドはその反力で押し付けられる構造だ。

一方、アフターパーツのキャリパーはローター両側にピストンを配置した対向式が主流。その対向式キャリパーは大きく、モノブロック（1つの塊から削り出す）と2ピース（内側と外側を別体で作りボルトで締結する）に分かれる。では、モノブロックが「高価で高性能」と言われるのはなぜなのか。

◆モノブロックと2ピースの違い

一般的な2ピースキャリパーは、内側ピースと外側ピースを別々に作り、ボルトで締結して一体化する。対してモノブロックは1つのアルミ塊から加工され、接合箇所がない一体構造だ。

比較しやすい軸にまとめると次の通り。

・構造：モノブロック＝一体／2ピース＝締結
・重量：モノブロックが軽量化しやすい（締結ボルト分を減らせる）
・製造：モノブロックは加工難度が高い
・フィーリング：モノブロックはばらつきが出にくい傾向

◆モノブロックが高価になりやすい理由

モノブロックが高価になりやすい最大の理由は製造の難しさだ。ピストンを収める穴はNC加工で掘り込むが、2ピースは開いた状態で加工できるため作業性が高い。対してモノブロックは反対側にボディが残るため、同じアプローチでは加工が成立しにくい。

そのため工具や加工手順に制約が増え、専用性の高い工具や工程が必要になる。結果として設備コストと加工時間が増え、どうしても価格に反映されやすい。

◆高性能と言われるポイントは軽さと安定感

「剛性や強度は理論上ほとんど変わらない」と言われることもあるが、実戦で効いてくるのは軽さとフィーリングの安定だ。

2ピースは左右ボディを強固に締結するため、複数の太いボルトでつなぐ必要がある。モノブロックはこのボルトが不要で、その分軽く作りやすい。キャリパーはバネ下（タイヤに近い側）の部品なので、数百g単位でも軽くなるとサスペンションの追従性が上がり、結果として運動性能の向上につながる。レースやタイムアタックでモノブロックが多いのは、この「バネ下軽量化」の効きが大きいからだ。

さらに2ピースは、わずかな個体差や締結状態の差によって剛性バランスが微妙に変わる可能性がある。メーカーは高精度ボディと厳密なトルク管理で組み上げているが、それでも「別体を締結している」以上、ペダルタッチに微小な曖昧さが出る余地は残る。モノブロックは基本的に同一形状の一体ボディで揺らぎが出にくく、安定したブレーキタッチにつながりやすい。

◆デメリットとストリートでの対策

ただし、モノブロックが必ずしも短い距離で止まれるわけではない。制動距離はタイヤ、路面、パッド材、ローター径、油温管理などの影響が大きく、「キャリパー形式だけ」で決定的な差が出るわけではない点は押さえておきたい。

また、モノブロックはメーカーやモデルによってダストブーツが付かないことがある。ストリートでは雨天走行や洗車頻度の差で汚れが入りやすく、ピストン周りのコンディション維持に手間がかかる場合がある。

ストリートでの現実的な対策は以下。

・こまめにホイール内側を洗い、ダストや泥を蓄積させない
・サーキット走行後は早めに清掃し、熱で固着した汚れを残さない
・交換前にダストブーツの有無と補修部品の入手性を確認する

◆どちらを選ぶべきか用途別の結論

購入時、モノブロックは2ピースに比べて約2倍近い価格になることもある。ただ、長期使用やリセールまで含めて考えると、必ずしも「割高」とは言い切れないケースもある。

結論としては次の選び分けが分かりやすい。

・サーキットやタイム重視：バネ下軽量化とタッチの安定を狙ってモノブロック
・普段乗りメインで手間を減らしたい：ダストブーツ付きなど維持性を重視して2ピース

普段乗りメインでメンテナンスフリーに近い運用を狙うなら、あえてモノブロックにこだわらず、ダストブーツ付きの2ピースを選ぶのも合理的だ。

《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カスタムHOW TO

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES