ボルボEX30、150馬力の新エントリーモデルが欧州仕様に…V2L機能で電源供給も可能に

ボルボカーズは、電気自動車『EX30』に新たなエントリーレベルのパワートレインを追加し、インテリアデザインを向上させると発表した。

新たに追加されるパワートレインは、110kW(150馬力)を発揮し、51kWhバッテリーで339kmの航続距離を実現する。日常の通勤に最適なエントリーオプションとなる。より長距離のドライブを楽しみたいユーザー向けには、69kWhの大容量バッテリーにアップグレードすることで、最大476kmの航続距離を確保できる。既存のパワートレインオプションと合わせ、顧客はニーズに最適な構成を選択できるようになった。

EX30には、V2L(Vehicle-to-Load)機能が搭載される。これにより、車両のバッテリーに蓄えたエネルギーを後で使用することが可能になる。電動自転車の充電や、電動工具、音響システム、キャンプ用品などの電化製品への電力供給ができる。車両と機器を接続するアダプターがあれば利用可能だ。V2L機能は当初、一部市場で提供される。

ユーザーエクスペリエンスも刷新される。新しいUXアップデートでは、設定とコントロールシステムが完全に再設計され、重要なコントロールへのアクセスが向上した。カスタマイズ可能なコンテンツバーにより、予測アクションや重要なアクションのためのスペースを活用できる。

V2L機能と新UXは、夏季に無料のOTA(Over-The-Air)ソフトウェアアップデートを通じて、新規および既存のEX30オーナーに提供される予定だ。

インテリアデザインでは、2つの新しいプレミアムインテリアルームが追加される。

「ハーベスト」インテリアルームは、北欧の夏の夕暮れにインスパイアされた温かみのある明るいトーンの美学を提供する。リサイクル繊維を織り込んだ明るい色の布地張り、PETボトルなどのリサイクル素材から作られたノルディコ素材の張り地、エレガントなダークフラックスの装飾、ブラックのヘッドライニングが組み合わされ、現代的で自然な雰囲気を演出する。

「ブラック」インテリアルームは、深みのあるブラックシェードで統一され、わずかにコントラストのあるステッチが施された滑らかなノルディコ素材の張り地と、自然なダークフラックスの装飾が組み合わされ、時代を超越した外観を実現している。

《森脇稔》

