スズキもびっくり！“社食カレー”がJAL国際線機内食に採用［新聞ウォッチ］

「インド人もびっくり!!」と聞いて、すぐにあの特製カレーのテレビCMを思い浮べる人は齢がバレそうだが、あれから半世紀が過ぎてもその言い回しが通用しそうなカレーにまつわるほっこりするネタでもある。

【画像】JALの国際線機内食に採用されたスズキのカレー

インドの自動車市場でトップシェアのスズキの社員食堂に提供していたカレーが、日本航空（JAL）の国際線機内食にも採用されたという。

きょうの日経が「首都圏経済面」に取り上げているが、JALの国際線機内食として採用されたのは、浜松市で飲食事業を手掛ける「鳥善」のベジタリアン（菜食主義者）向けカレーで、もともとはインド人社員が多いスズキの依頼を受けて、インド版「母の味」として乳製品・動物性食材を使用しないカレーのレシピを開発し、スズキの社食のメニューに取り入れていた。

スズキもインド人社員らから好評を博したため、レトルトカレー「スズキ食堂」（商品名）として2025年6月に販売を開始。昨年秋に開催された「ジャパンモビリティショー2025」のスズキのブースでも展示販売していたが、「26年5月末までに約13万9000食が売れている」（日経）という。

JALではインド人乗客が多い成田空港発のインド・デリーなどの2路線で、6月1日から機内食の通常メニューに加えており、月4000食程度の需要を想定。当面、提供するカレーは「茶ひよこ豆マサラ」と「トマトレンズダル」の2種類で、「9月からは予約に応じて提供する特別メニューとして、成田と羽田の両空港を出発する全ての国際線に導入する」とも伝えている。

トマトレンズダール

2026年6月9日付

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