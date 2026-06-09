50kW DC急速充電器「Hyper 50 Dual」、MSIが国内初公開へ…BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026

エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は、6月10日（水）から11日（木）まで新宿住友ビル三角広場で開催されるモビリティ総合展示会「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026」に出展する。

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MSIブースでは、最新の50kW DC急速充電器「Hyper 50 Dual」を国内で初めて公開する。高効率な充電性能とコンパクトな筐体設計を両立し、多様な設置環境に対応できる急速充電ソリューションだ。

あわせて、家庭用・商業用向けAC普通充電器「EVシリーズ」「Ecoシリーズ」、エネルギーマネジメントシステム「MSI eConnect」と連携した各種EV充電ソリューションも展示する。個人宅から法人施設まで幅広い利用シーンに対応するスマートな充電環境を提案する。

「MSI Hyper 50 Dual」は、公共施設や商業施設のEV充電インフラ整備を支援する50kW DC急速充電器だ。

ISO 15118国際規格に対応し、車両認識・自動認証による「プラグ＆チャージ」機能を搭載。EVを接続するだけでスムーズに充電を開始できる。デュアルガン設計による動的出力配分により、複数台のEVを同時充電することも可能だ。アーム式ケーブルホルダーを採用し、ケーブルの摩耗を軽減しながら優れた操作性と耐久性を実現している。

「MSI EVシリーズ」は、最大9.6kWの充電性能とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたAC普通充電器だ。

6kWモデルは2026年3月27日付で一般財団法人日本自動車研究所（JARI）の認証を取得している。充電ケーブルは5mまたは7.5mから選択可能で、Type 1（SAE J1772）規格に対応。モバイルアプリや7インチディスプレイを搭載し、クラウド・オンプレミス型エネルギーマネジメントシステムとの連携にも対応する。QR認証、RFIDカード認証、スケジューリング機能など多彩な運用機能を備え、住宅から商業施設まで幅広いシーンで活用できる。

「MSI Ecoシリーズ」は、3方向からの電源入力に対応した施工性の高いAC普通充電器だ。コンパクトな筐体ながら最大9.6kWの高出力を実現し、設置業者・運営者の施工効率および運用効率の向上に貢献する。

「MSI EZgo」は、家庭だけでなく旅行先でも手軽に使えるポータブルEV充電器だ。最大3.2kWの充電性能を備え、1.8インチディスプレイで充電状況を確認できる。200V EV専用コンセントがあればさまざまな場所で充電が可能だ。

「MSI eConnect」は、EV充電ステーションの電力効率最適化と運営管理を支援するエネルギーマネジメントシステムだ。クラウドまたはオンプレミス環境を通じて遠隔モニタリング・制御を実現する。動的負荷分散、時間帯別料金設定、会員管理、ナンバープレート認証、API連携による外部システム統合など多様な機能に対応している。