ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

50kW DC急速充電器「Hyper 50 Dual」、MSIが国内初公開へ…BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026

MSI Hyper 50 Dual　DC急速充電器
  • MSI Hyper 50 Dual　DC急速充電器
  • MSI EV PremiumAC普通充電器
  • MSI Eco PremiumAC普通充電器
  • MSI EZgoポータブル充電器
  • MSI eConnect エネルギー管理システム

エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は、6月10日（水）から11日（木）まで新宿住友ビル三角広場で開催されるモビリティ総合展示会「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026」に出展する。

【画像全5枚】

MSIブースでは、最新の50kW DC急速充電器「Hyper 50 Dual」を国内で初めて公開する。高効率な充電性能とコンパクトな筐体設計を両立し、多様な設置環境に対応できる急速充電ソリューションだ。

あわせて、家庭用・商業用向けAC普通充電器「EVシリーズ」「Ecoシリーズ」、エネルギーマネジメントシステム「MSI eConnect」と連携した各種EV充電ソリューションも展示する。個人宅から法人施設まで幅広い利用シーンに対応するスマートな充電環境を提案する。

「MSI Hyper 50 Dual」は、公共施設や商業施設のEV充電インフラ整備を支援する50kW DC急速充電器だ。

ISO 15118国際規格に対応し、車両認識・自動認証による「プラグ＆チャージ」機能を搭載。EVを接続するだけでスムーズに充電を開始できる。デュアルガン設計による動的出力配分により、複数台のEVを同時充電することも可能だ。アーム式ケーブルホルダーを採用し、ケーブルの摩耗を軽減しながら優れた操作性と耐久性を実現している。

「MSI EVシリーズ」は、最大9.6kWの充電性能とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたAC普通充電器だ。

6kWモデルは2026年3月27日付で一般財団法人日本自動車研究所（JARI）の認証を取得している。充電ケーブルは5mまたは7.5mから選択可能で、Type 1（SAE J1772）規格に対応。モバイルアプリや7インチディスプレイを搭載し、クラウド・オンプレミス型エネルギーマネジメントシステムとの連携にも対応する。QR認証、RFIDカード認証、スケジューリング機能など多彩な運用機能を備え、住宅から商業施設まで幅広いシーンで活用できる。

「MSI Ecoシリーズ」は、3方向からの電源入力に対応した施工性の高いAC普通充電器だ。コンパクトな筐体ながら最大9.6kWの高出力を実現し、設置業者・運営者の施工効率および運用効率の向上に貢献する。

「MSI EZgo」は、家庭だけでなく旅行先でも手軽に使えるポータブルEV充電器だ。最大3.2kWの充電性能を備え、1.8インチディスプレイで充電状況を確認できる。200V EV専用コンセントがあればさまざまな場所で充電が可能だ。

「MSI eConnect」は、EV充電ステーションの電力効率最適化と運営管理を支援するエネルギーマネジメントシステムだ。クラウドまたはオンプレミス環境を通じて遠隔モニタリング・制御を実現する。動的負荷分散、時間帯別料金設定、会員管理、ナンバープレート認証、API連携による外部システム統合など多様な機能に対応している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

EV充電

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews