ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日産『キャシュカイ』、欧州販売400万台突破…e-POWERやプロパイロットが支持を獲得

・日産のSUV「キャシュカイ」が欧州での累計販売台数400万台を突破。2006年の発売以来、3世代にわたり進化を続けてきた。

・ハイブリッドシステム「e‐POWER」を搭載し、1回の給油でWLTPモードで1200km超の航続距離を実現。燃費は4.3リットル/100kmを達成している。

・400万台達成を記念し、日産テクニカル・センター・ヨーロッパが車両機能を解説する動画シリーズを公開した。

日産 キャシュカイ 改良新型
  • 日産 キャシュカイ 改良新型
  • 日産 キャシュカイ 改良新型
  • 日産 キャシュカイ 改良新型
  • 日産 キャシュカイ 改良新型
  • 日産 キャシュカイ 改良新型
  • 日産 キャシュカイ 改良新型
  • 日産 キャシュカイ 改良新型
  • 日産 キャシュカイ 改良新型

日産のSUV『キャシュカイ』が、欧州での累計販売台数400万台を突破した。2006年の欧州市場への投入以来、実用的なデザインと日常的な使いやすさ、そして欧州の顧客向けに開発された技術を組み合わせることで、日産を代表するモデルの一つとなった。

【画像】日産 キャシュカイ 改良新型

3世代にわたる進化の中で、キャシュカイはeパワーと呼ばれるハイブリッド技術など数々の革新を取り入れ、SUVセグメントの最前線に立ち続けてきた。また、異なる国での「カー・オブ・ザ・イヤー」20回を含む110以上の国際的な賞を受賞しており、その継続的な成功と信頼性が裏付けられている。

■400万台達成を記念した技術動画シリーズを公開

400万台という節目を祝い、ニッサン・テクニカル・センター・ヨーロッパ（NTCE）のエンジニアたちが、キャシュカイをより使いこなしたいユーザー向けの技術動画シリーズを制作した。

「Wait, My Qashqai Does What…?（えっ、キャシュカイってこんなこともできるの？）」と題したこのシリーズでは、ドライバーが十分に活用できていない可能性のある機能を紹介している。ドライバーアシスト設定のカスタマイズ、駐車操作の簡略化、ラゲッジスペースの活用法、ニッサン・インテリジェント・キーの使い方などが取り上げられている。

■主要技術の概要

キャシュカイに搭載される技術は革新的だ。

例えば、e-POWERは、外部充電を必要とせずに電気駆動の走行体験を提供するハイブリッドシステムで、1回の給油でWLTPモードにおける航続距離1200km超を実現し、燃費は4.3リットル/100kmとなっている。

プロパイロットは、高速道路や日常走行でのドライバーの負担を軽減する運転支援技術だ。そのほか、利便性と使いやすさを向上させるコネクテッドサービスや直感的なデジタル技術、SUVセグメントでも最大級のラゲッジ容量も特徴として挙げられる。

■設計・開発・製造はすべて欧州で

欧州向けキャシュカイは、欧州各地の日産チームの連携によって生み出されている。デザインはロンドンの日産デザイン・ヨーロッパ、エンジニアリングはクランフィールドとバルセロナの日産テクニカル・センター・ヨーロッパ、製造はサンダーランド工場が担っている。

開発プロセスを通じて、日産の顧客志向エンジニアリングチームが顧客クリニックやメディアレビュー、オーナーの声を反映させることで、各世代のキャシュカイの多用途性・品質・走行信頼性を維持している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 キャシュカイ（Qashqai）

日産自動車

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews