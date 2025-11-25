ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『キャシュカイ』の新型e-POWER、燃費15%改善でセグメントトップレベルに…独ADACがテスト

第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』
  • 第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』
  • 第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』
  • 第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』
  • 第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』
  • 第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』
  • 第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』
  • 第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』
  • 第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』

日産自動車の欧州部門は、SUV『キャシュカイ』の新型e-POWER搭載車が、ドイツの自動車消費者団体ADACの燃費テストで5.4l/100km（約18.5km/リットル）を記録したと発表した。

【画像】第3世代の「e-POWER」を搭載した日産『キャシュカイ』

これは従来モデルと比較して約15%の改善を示し、同セグメントにおいてトップレベルの燃費効率を実現している。

ADACの試験方式は、実際の使用条件を反映するため、実験室試験と動的試験を組み合わせた手法を採用している。

新型e-POWERシステムは、包括的なアップグレードを受けた新開発エンジンを搭載。パワートレイン開発チームは、特に欧州の高速道路における最高時速130kmまでの燃費最適化に注力し、幅広い改善項目を設定した。

これらの技術的取り組みは、効率性と環境性能において顕著な成果をもたらした。排出ガスについては、WLTP試験基準で116g/kmから102g/kmへと12%削減を達成。この優れた性能により、キャシュカイe-POWERは5つ星中4つ星の総合評価を獲得している。

低燃費と55リットルの燃料タンクの組み合わせにより、理論上の航続距離は1018kmに達する。これは1タンクあたり145kmの増加であり、通常はディーゼル車で見られる航続距離という。WLTP基準では1222kmとなる。

ADACは、改良されたe-POWERシステムにより駆動系全体が静粛化したと指摘している。時速130kmでの測定騒音レベルが低下し、日産の測定では5.6dBの騒音低減を実現。これはフルEVと同等のレベルに位置している。

さらに、メンテナンス間隔が1万5000kmから2万kmに延長されたことで、新型e-POWERの顧客は総所有コストの低減も期待できる。

従来のハイブリッドとは異なり、キャシュカイのe-POWERシステムはガソリンエンジンを発電専用に使用し、生成された電力で電気モーターを駆動して車輪を動かす。つまり車輪は電力のみで駆動されるため、瞬時のトルク、スムーズな加速、静粛な走行を実現し、充電の必要もない。

新型e-POWERの5-in-1パワートレインは、電気モーター、発電機、インバーター、増速機、減速機といった主要コンポーネントを、完全に再設計された1.5リットルターボエンジンに統合している。また日産独自のSTARC燃焼コンセプトを採用し、シリンダー内燃焼を安定化させることで熱効率を42%という極めて高い水準に引き上げた。これによりエンジンは低速でもより静かに効率的に作動する。

e-POWERシステムの包括的なアップデートに加え、キャシュカイはグーグル組み込み型インフォテインメント技術の一環として、接続機能も強化されている。グーグルマップ、アシスタント、プレイストアへのアクセスが可能だ。新機能には、グーグルアシスタントによる音声コマンド、グーグルプレイを通じた追加アプリへのアクセス、目的地の天気予報、そしてニッサンコネクトサービスアプリを介してお気に入りの旅を簡単に記録・共有できる日産トリップストーリーズが含まれる。

さらなる技術改善として、プロパイロット運転支援機能の強化により運転知能が向上。改良されたマルチレーン自動運転インターフェースにより、交通監視と周囲環境の認識が向上している。

e-POWERを搭載した最新キャシュカイは、2025年7月にサンダーランドにある日産の工場で生産を開始した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 キャシュカイ（Qashqai）

日産自動車

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

燃費

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES