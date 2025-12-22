日産の車中泊仕様「NV200バネット MYROOM」、仕様向上で新開発断熱材採用…484万3300円から

日産自動車は12月19日、キャンピングカー『NV200バネット MYROOM』を一部仕様向上し、2026年3月9日に発売すると発表した。価格は484万3300円からとなる。

NV200バネット MYROOMは、1人でゆったり、2人でぴったりくつろげる、ナチュラルで洗練された空間を提供する車中泊仕様車だ。コンパクトなサイズで扱いやすいボディサイズでありながら、『キャラバン MYROOM』と同様に2 in 1シートを2列目に採用し、過ごしやすい空間を実現している。

今回の一部仕様向上では、ボディカラーに好評のサンドベージュ/ホワイト2トーンに加え、サンドベージュのモノトーンを追加設定した。

より快適に車中泊を過ごすことができるよう、MYROOM専用の耐湿性に優れたアルミシート製断熱材を開発し、ルーフ・スライドドア・バックドアに採用している。

また、11月の『NV200バネット』の一部仕様向上に採用した快適な運転をサポートする「先行車発進お知らせ機能」や車線変更をサポートする「コンフォートフラッシャー」に加え、日常の利便性を向上させる「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」なども採用した。

