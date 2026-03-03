日産『パトロール』『アルマーダ』、iF デザインアワード2026受賞…日本のクラフトマンシップを随所に表現

日産自動車は3月2日、大型SUV『パトロール』『アルマーダ』が、ドイツのiFインターナショナルフォーラムデザインが主催する「iF デザインアワード2026」を受賞したと発表した。

日産『パトロール』『アルマーダ』

iF デザインアワードは、1954年に創設されて以来、世界で最も権威のあるデザイン賞の一つ。本年は21か国から集まった129名のデザイン専門家による審査員が、全世界の製品やプロジェクトなど、約68か国・1万件を超える作品を審査した。

日産 パトロールNISMO 新型

第7世代となる「パトロール/アルマーダ」は、日産のフラッグシップSUVとして75年以上にわたる伝統と信頼、卓越した技術を受け継ぐモデル。最先端テクノロジーと、日本ならではの精密さ、品質、細部へのこだわりが融合したモデルで、ヘッドライトやテールランプに加えてフェンダーのサイドベントにも施された「ダブルC」のシグネチャーなど、随所にクラフトマンシップを感じさせるデザインが特徴だ。

日産 アルマーダNISMO

「unbreakable(壊れることのない頑丈性)」な存在感と、「BOLD DIGNITY(堂々たる威厳)」を表現したエクステリアデザイン。そして、直感的で使いやすいコックピットと、広々とした8人乗りの室内空間が、世界中のあらゆる旅路で快適な移動を約束する。

今回、そのような「パトロール/アルマーダ」のデザインが、賞の選考基準であるアイデア、形、機能、差異化、持続可能性の5項目において総合的に評価され、デザインアワードの受賞につながった。