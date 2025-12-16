横浜の力で結束、日産主催の横浜DeNAベイスターズ・F・マリノス応援イベント…『パトロール』も展示

日産自動車は12月12日、グローバル本社に横浜を代表する2つのスポーツチーム「横浜DeNAベイスターズ」、「横浜F・マリノス」の選手を招き、「I☆（ラブ）YOKOHAMA スペシャルトークショー powered by NISSAN 横浜のチカラ、応援のチカラ」を開催した。

【画像】日産主催の横浜DeNAベイスターズ・F・マリノス応援イベントに『パトロール』も展示

昨シーズン日本一を果たしたDeNAベイスターズは、今季「横浜奪首」を掲げ、ファンとともにリーグ優勝を目指して戦い抜いた。また、F・マリノスは「横浜一丸」のもと多くのファン・サポーターに支えられJ1残留を決めた。日産も地元横浜からの応援のチカラを背に、目標達成に向けてチャレンジを続けている。今回のイベントは応援のチカラに感謝を伝えつつ、横浜の更なる盛り上げに向け結束を深める会となった。

先着申し込み制で用意した約350名分のチケットは申し込み開始から1分15秒で満枠となるほどの人気。イベントは両チームの選手とファン・サポーターが一緒に挑戦するクイズやゲーム対決などで終始笑いに溢れた。

DeNAベイスターズからは竹田祐選手、森敬斗選手、梶原昂希選手が登壇し、F・マリノスからは宮市亮選手、谷村海那選手、山根陸選手が参加した。エベントは「横浜のチカラ、応援のチカラ」をテーマに、今シーズンを振り返りつつ、選手たちの原動力となった応援のチカラについて話した。

森選手は「昨年は大歓声のもと日本一になり興奮した。今年は悔しいシーズンとなったが、もう一度皆さんと優勝を分かち合えるように頑張りたい」と語った。宮市選手は「苦しいシーズンとなったが皆さんの応援のチカラでJ1に残ることが出来た。来シーズンも勝利を分かち合えるように頑張る」と話した。

イベントではDeNAベイスターズ・F・マリノス混合の2チームに分かれ、「応援のチカラで勝利をつかめ I☆YOKOHAMA チーム対抗対決！」を実施。ゲームやクイズで選手と来場者の協力プレーにより交流を深めた。

閉会時には日産自動車日本・アセアン事業責任者の山崎庄平氏が「DeNAベイスターズは2位でシーズンを締めくくり、F・マリノスはJ1残留を決めた。両チームの諦めない姿勢に勇気づけられた。来シーズンは優勝を目指して頑張ってほしい。従業員一同応援していく」と感謝の言葉を述べた。

日産自動車はこれからも横浜DeNAベイスターズ、横浜F・マリノスを応援し、横浜のスポーツを盛り上げていく方針。なお、会場には、2027年度前半に日本市場に投入予定のフルサイズSUV『パトロール』が展示された。