日産の展示から見えた「リアルへの追求」…有料会員記事ランキング

日産 エルグランドとイヴァン・エスピノーサ社長（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 エルグランドとイヴァン・エスピノーサ社長（ジャパンモビリティショー2025）
  • トヨタ自動車 佐藤恒治社長とカローラコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • トヨタ カローラコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産エルグランド新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 軽EV「ラッコ」を発表したBYDオートジャパン東福寺厚樹社長（ジャパンモビリティショー2025）

10月30日～11月5日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は日産のジャパンモビリティショーにおける展示に関する記事に注目が集まりました。


1位） コンセプトカーはいっさいナシ！ 前回とは180度違う、日産の展示から見えた「リアルへの追求」とは…ジャパンモビリティショー2025：296 Pt.

「ジャパンモビリティショー2025」の日産の展示は、前回とは打って変わったものとなった。2023年の前回はブース全体が黒基調で「これでもか」というくらいのコンセプトカーの嵐だった。今回のブースは白地が目立つモノトーンの装飾にコンセプトカーはいっさいなし。
『エルグランド』『リーフ』など注目の新型車を多数展示





2位） 「最大公約数的ではないクルマを」トヨタ社長が新カローラでアピール、センチュリーは「ジャパンプライド」象徴に…ジャパンモビリティショー2025：68 Pt.

「ジャパンモビリティショー2025」のプレスカンファレンスで、トヨタ自動車の佐藤恒治社長はこれまで使ってきた「Mobilit for All」から新しいトヨタのコンセプトは「To You」だとした。
新しいトヨタのコンセプトは「To You」に





3位） カローラクロスと立場が逆転、だからこそ生まれた「斬新セダン」のデザイン…ジャパンモビリティショー2025：63 Pt.

トヨタは「ジャパンモビリティショー2025」で『カローラコンセプト』を初公開。新時代のカローラの姿をスポーツなセダンとして具現化したもので、EV、ハイブリッドなどあらゆるパワートレインに対応する想定だという。これまでのカローラのイメージを大きく変える低重心感を強調したデザインだが、これは何を意味するのか。デザイナーの言葉から、次世代のカローラ像に迫る。
二つの「カローラネス」（カローラらしさ）を追求





4位） 日産が業績見通し修正、上期営業損失300億円…下期はサプライチェーンリスク想定：54 Pt.

日産自動車は10月30日、7月30日に発表した2025年度上期連結業績見通しを修正し、あわせて通期連結業績見通しを発表した。
日産自動車、2025年度業績見通し





5位） BYDの軽EV『ラッコ』をどう売っていくのか？ 日本専用開発のねらいを東福寺社長に聞いた：19 Pt.

ドイツ・パリ他各国のモーターショーで輸入車ブランドの出展が珍しいものとなったが、2025年のジャパンモビリティショーでは、メルセデスベンツ、BMW、ヒョンデ、KIA、BYDなど、ひさしぶりに複数の輸入車ブランドが戻ってきた。
ディーラーへの導線確保としてイオングループとの提携を発表


