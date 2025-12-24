日産自動車、AI活用のデータサービス基盤を本格稼働…シグマクシスが支援

シグマクシスは12月22日、日産自動車の全社横断的なデータ活用の推進を目的としたエンタープライズデータサービスおよびツール活用型AIアシスタントの導入を支援したと発表した。

これにより、部門間のデータ連携を強化し、全社的なデータ利活用の高度化に資する環境を整備した。

シグマクシスは2019年から日産自動車のデータ・分析基盤の構築支援を開始し、データカタログの整備やガバナンスルール・体制の構築など、データ活用の基盤強化を継続的に支援してきた。

2021年に日産自動車が立ち上げた社内向けデータ活用サービス「Data as a Service」(DaaS)に対しては、事業部門のユーザー自身による継続的なデータ利活用を支援するサービス組織の立ち上げや、ユースケースの作成とカタログ化を通じて、DaaSの実現に向けた取り組みを支援した。

今回、2025年11月から実運用が開始されたツール活用型AIアシスタントの導入に際しては、アーキテクチャの策定や開発推進、データカタログやデータウェアハウスの継続的な改善も含めた総合的な支援を行った。

複数のAIをDaaSに連携させることで、利用者がテキストで入力した課題に対して、AIアシスタントが膨大なデータから類似するユースケースとデータカタログを検索して最適なデータを提示することが可能となった。さらなる自律性を備えたAIエージェントの実現に向けた第一歩となった。

シグマクシスは、データマネジメントならびにAIエージェントの知見を発揮し、今後も日産自動車の取り組みに伴走していく。