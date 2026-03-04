ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日産自動車と日本旅行、中高生向け教育旅行プログラム「GREEN JOURNEY for SCHOOL 横浜」開始

日産自動車と日本旅行は3月2日、中高生向けの教育旅行プログラム「GREEN JOURNEY for SCHOOL 横浜」を開始した。ヨコハマ未来創造会議が開発したプログラムで、GREEN×EXPO 2027への誘客促進に貢献することを目指す。

プログラムは「生徒が旅行者から創造者へ」をコンセプトに、サステナブルを楽しみながら学び未来を創る内容となっている。生徒は選んだ職業の視点で「将来暮らしたいサステナブルなまち」をテーマに課題を考え、横浜のまちで解決のヒントを探す。

事前学習では、富士フイルムビジネスイノベーションが運営する「Green Park FLOOP」で環境問題や様々な技術を体験を通じて学ぶ。若者メンバーが進行するカードワークでは、生徒が選んだ職業の視点で課題を設定し、それぞれの職業を印字した名刺も渡される。

フィールドワークでは、脱炭素先行区域のみなとみらい21地区を中心に、サステナブルな取組を実践する多様な企業・施設を訪問する。訪問先には日産自動車グローバル本社ギャラリー、京浜急行電鉄のグリーンスローモビリティ、横浜国際平和会議場、横浜ベイホテル東急、三菱重工業の三菱みなとみらい技術館、横浜イングリッシュガーデン、アメリカ山公園などが含まれる。

昼食には、GREEN×CAPTAINの秋元真夏さんと若者メンバーがTSUBAKI食堂とコラボして作った弁当を提供する。横浜市内食材を90%以上使用し、横浜発祥メニューなど横浜ならではの内容を詰め込んだ、環境にも地域にもやさしい「食の教材」となっている。

プログラムは全国の中学校、高等学校を対象に日本旅行を販売元として提供される。宿泊を伴う修学旅行等のプログラムとしても展開し、2027年のGREEN×EXPO 2027への誘客にも貢献することを目指す。

