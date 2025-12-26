ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

「水素エンジンバイク」に立ちはだかる障壁と、ヤマハの挑戦…今週の有料会員記事ベスト5

ヤマハの水素エンジンバイク『H2 バディ・ポーター・コンセプト』
  • ヤマハの水素エンジンバイク『H2 バディ・ポーター・コンセプト』
  • 12月16日、「オートモーティブ・パッケージ」を発表する欧州委員会の幹部たち。右から二人目が欧州委員会のテファン・セジュルネ副委員長。
  • トヨタ・カムリ（北米向け）
  • 片山・現会長
  • ボッシュ 代表取締役社長クリスチャン・メッカー氏

12月18～24日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。ヤマハ発動機の「水素エンジンバイク」や、EU新自動車政策に注目が集まりました。


1位） 「水素エンジンバイク」に立ちはだかる障壁と、ヤマハの挑戦…開発者「環境と感動を、どちらも諦めない」：291 Pt.

ヤマハ発動機は、カーボンニュートラルの選択肢のひとつとして「水素エンジン」の開発を進めている。トヨタ自動車との共同開発で、『GRカローラ』でのスーパー耐久レースへの参戦もサポートしているが、二輪車をはじめとした小型モビリティへの活用も探る。
水素エンジンの可能性





2位） エンジン車は生き残れるのか？ EU新自動車政策、その絶対条件と“落とし穴”：75 Pt.

EUが12月16日、新たな自動車政策案「オートモーティブ・パッケージ」を発表。2035年以降もエンジン車を販売できることになったが、その条件は厳しい。これが欧州市場と自動車メーカーに与える影響を考えてみよう。
CO2排出量を90％削減へ





3位） 米国製『カムリ』など日本での販売を検討へ…トヨタ株価が続伸：66 Pt.

19日の日経平均株価は前日比505円71銭高の4万9507円21銭と反発。米国株高を背景に株価指数先物への買いが拡大。ハイテク株への買いも相場を押し上げた。
トヨタ、米国生産3車種を2026年から日本で販売





4位） 自工会、次期会長にトヨタ自動車の佐藤社長…2026年度の新7つの課題も決定：38 Pt.

日本自動車工業会（自工会）は12月18日、理事会を開き、2026年度の重点テーマの大枠と次期体制を決定した。
2026年1月1日付でトヨタ自動車が会長会社へ





5位） SDVの競争領域は30％、ボッシュ代表が名言「OEMを超えた標準化は待ったなし」：31 Pt.

2025年12月、ボッシュが横浜の本社にてメディア向けの「SDV勉強会」を開催した。同社がEclipse Foundationの「Eclipse SDV」に対するコミットメントを示すものでもあった。
SDVの付加価値を決める競争領域は30％


《レスポンス編集部》

