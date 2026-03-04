ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「グリル変更か！」改良型ホンダ『ZR-V』の「顔」がSNSで話題に！「アウトドアが意外と似合う」の声も

ホンダ ZR-V 改良新型（e:HEV Z 特別仕様車 BLACK STYLE）
  ホンダ ZR-V 改良新型（e:HEV Z 特別仕様車 BLACK STYLE）
  ホンダ ZR-V 改良新型（e:HEV Z 特別仕様車 CROSS TOURING）
  ホンダ ZR-V 改良新型（e:HEV Z 特別仕様車 CROSS TOURING）オプション装着車
  ホンダ ZR-V 改良新型（e:HEV Z 特別仕様車 BLACK STYLE）
  ホンダ ZR-V 改良新型（e:HEV Z 特別仕様車 BLACK STYLE）オプション装着車
  ホンダ ZR-V 改良新型（e:HEV Z）
  ホンダ ZR-V 改良新型
  ホンダ ZR-V 改良新型

ホンダは2月26日、SUV『ZR-V』の一部改良モデルに関する情報をホームページで先行公開した。SNSでは話題「グリル変更か！」「アウトドアスタイルが意外と似合う」と話題になっている。

【画像】ホンダ「ZR-V」改良新型と特別仕様

3月下旬の登場を予定している改良型「ZR-V」ではグレード構成を見直し、全グレードをハイブリッド車の設定とした。

また「e:HEV Z」と「e:HEV Z BLACK STYLE」にはGoogle搭載ホンダコネクトディスプレーを採用。さらに「e:HEV Z BLACK STYLE」には、これまでのバーチカル（垂直）グリルに代わりハニカムグリルを採用する。

ホンダ ZR-V 改良新型（e:HEV Z 特別仕様車 BLACK STYLE）

また、「e:HEV Z」に特別仕様車「CROSS TOURING」を設定。こちらも変更されたグリルが確認できる。専用フロントバンパーやフロントロアーガーニッシュ、サイドアンダースポイラーなどを採用。

内装色はオレンジステッチを施した明るいグレージュとすることで、アウトドア志向の顧客のニーズに応える。

X（旧Twitter）では「北米顔好きだったから嬉しい！」「新色カッコイイ！」と話題になっている。

ホンダ ZR-V 改良新型（e:HEV Z 特別仕様車 CROSS TOURING）オプション装着車

今回、新たに設定されたアウトドア志向の特別仕様車「CROSS TOURING」に対しては「意外と似合っているな」、「かなりイメージ変わる！」といった反応があった。

またグリルの変更については「こっちがお気に入りだ」という反応があり、北米仕様と同じハニカムデザインの採用を喜ぶ声があった。

このほか「RSを追加して欲しかった」という意見も寄せられており、今後のグレード展開が期待されている。

《大矢根洋》

