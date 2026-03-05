MINI カントリーマン、48Vマイルドハイブリッド搭載モデル追加…価格は480万円から

ビー・エム・ダブリューは、MINI「カントリーマン C セレクト」、MINI「カントリーマン C」、MINI「カントリーマン S ALL4」に48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載し、全国のMINI正規ディーラーにおいて販売を開始した。価格は480万円から。

【画像全7枚】

48Vマイルドハイブリッドシステム搭載モデルの納車は、2025年第2四半期以降を予定している。

48Vマイルドハイブリッドシステムは、リチウムイオンバッテリーを搭載することで、小型モーターでエンジンをアシストし、スムーズな発進や加速、燃料消費率の向上、CO2排出低減に寄与するものである。また、減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力を利用してモーターがエンジンを補助する追加駆動力として機能する。

MINI カントリーマン S ALL4

MINI カントリーマン C セレクト（480万円）およびMINI カントリーマン C（518万円）は、最高出力115kW/5000rpm、最大トルク240Nm/1500-4400rpmを発揮する高効率な1.5L直列3気筒MINIツインパワーターボガソリンエンジンを搭載し、ダイナミックな走りを実現する7速ダブルクラッチトランスミッション、さらに48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせている。

MINI カントリーマン S ALL4（582万円）は、最高出力150kW/5000rpm、最大トルク320Nm/1500-4000rpmを発揮する高効率な2.0L直列4気筒MINIツインパワーターボガソリンエンジンを搭載し、ダイナミックな走りを実現する7速ダブルクラッチトランスミッション、さらに48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせている。