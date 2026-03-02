ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

MINI山口／MINI NEXT山口、リニューアルオープン…リテール・ネクスト採用

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラーのウイルプラスモトーレンは、「MINI山口／MINI NEXT山口」をリニューアル・オープンし、2月28日より営業を開始した。

今回の改装は、ビー・エム・ダブリューグループが推進する新しい販売コンセプト「リテール・ネクスト」に基づく。カスタマー・セントリック（顧客中心主義）をテーマに、魅力的なショールーム体験の提供を目的とし、持続可能で環境に優しいデザイン設計を特徴とする。さらにデジタルツールを活用し、車両の検索や機能・特徴の理解に加え、個々のニーズに合わせたショールームでの体験をサポートする。

店舗は山口市の中心街に位置し、中国自動車道・小郡ICから山口宇部道路の朝田ICを降りて5分の立地である。近隣には「維新みらいふスタジアム」が徒歩5分の場所にあり、多くの潜在顧客への周知が期待できる。ショールームからサービス設備まで全面リニューアルし、居心地の良い空間の提供と、プレミアムブランドとしてのサービス提供を体感できる施設運営を目指す。

リテール・ネクスト導入店舗としては68店舗目である。ビー・エム・ダブリューグループは2028年末までに、全店舗で同コンセプトへの改装を目指す。

《森脇稔》

