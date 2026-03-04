ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

MINIカントリーマン、新グレード「C SELECT」追加…装備厳選で480万円

MINI COUNTRYMAN C SELECT
  • MINI COUNTRYMAN C SELECT

ビー・エム・ダブリューは、MINI『カントリーマン』のラインアップに新グレード「MINI COUNTRYMAN C SELECT」を追加し、全国のMINI正規ディーラーで販売を開始した。価格は480万円で、納車は第2四半期以降を予定している。

MINIは2002年よりBMWグループで開発・生産・販売が行われている英国のプレミアムブランドで、ドライビングだけでなくライフスタイルを楽しむ人々に人気を博している。

今回発表のMINI COUNTRYMAN C SELECTは、48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載し、加速性能や燃費の向上、CO2排出量削減に寄与している。

エクステリアカラーオプションも豊富に取り揃え、ボディカラーは9色から選択可能。ルーフ&ミラーキャップカラーはボディカラー同色に加え、ブラックまたはホワイトのコントラストカラーから選択できる。

ドライビングアシスタントプラスやパーキングアシスタントプラス等の運転支援や駐車支援システム、アダプティブLEDヘッドライト、ヘッドアップディスプレイ、音声アシスタント、スマートフォンインテグレーション、AR機能付きMINIナビゲーションシステム、MINI Connected、ワイヤレスチャージング等の便利機能を標準装備する。

基本となる装備品を厳選することで、より身近で価値の高いモデルとなっている。

《森脇稔》

