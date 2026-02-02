ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

MINI『カントリーマン』新型、「シャドー・エディション」発売…JCWトリム装備で598万円

MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」
  • MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」
  • MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」
  • MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」
  • MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」
  • MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」
  • MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」
  • MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」
  • MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」

ビー・エム・ダブリューは、MINI『カントリーマン』新型をベースにした「シャドー・エディション」を全国のMINI正規ディーラーで発売した。価格は598万円で、納車は2月以降を予定している。

【画像】MINI『カントリーマン』新型の「シャドー・エディション」

MINI『カントリーマン・シャドー・エディション』は、新型カントリーマンのラインアップにおいて最も人気の高いクリーン・ディーゼル・エンジン搭載の「カントリーマン D」をベースに、スポーティな「JCW」トリムを装備したモデルだ。エクステリアおよびインテリアをブラックとグレーのダークカラーで統一し、「あなたの個性を光らせる、SUV.」をコンセプトに、都会的でシックな印象のモデルとなっている。

ボディカラーはレジェンド・グレーとブラック・ルーフの組み合わせで、ブラック・スポーツ・ストライプを装備。ヘリテージ・ミラー・キャップをアクセサリーとして採用し、MINIらしさを表現している。JCWトリムには、べスキン・シート ブラック、ブラック・ダッシュボード、JCWスポーツ・シート、ヘッドライナー・アンスラサイト、JCWスポーツ・ステアリング・ホイール、スポーツ・オートマチック・トランスミッション(パドル・シフト付7速DCT)、19インチJCWランウェイ・スポーク・ブラック、JCWスポーツ・ブレーキ、アダプティブ・サスペンションなどが含まれる。

インテリアは、べスキン・ブラック・シートを採用し、ダッシュボードやドア・トリムもすべてブラックで統一。インテリア全体を落ち着いたプレミアムな空間としている。また、プライバシー・ガラス(リア・ガラス)、アクティブ・シート(運転席)、電動フロント・シート(運転席メモリー機能付)も装備する。

最高出力110kW、最大トルク360Nmを発揮する2L直列4気筒MINIツインパワー・ターボ・ディーゼル・エンジンおよびスポーツ・オートマチック・トランスミッション(パドル・シフト付7速DCT)を搭載。力強い外観とスポーティかつシックな印象を醸成している。

機能面では、高速道路での渋滞時(時速60km以下)において、ドライバーが絶えず前方に注意するとともに、周囲の道路交通や車両の状況に応じて直ちにハンドルを確実に操作することができる状態にある限りにおいて、一定の条件下にて、ステアリングから手を離しての走行が可能となる「ドライバーの運転負荷を軽減し安全に寄与する運転支援システム『ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能』」を装備している。

また、高性能カメラ&レーダー、および高性能プロセッサーによる高い解析能力によって、より精度と正確性が向上した、最先端の先進安全機能「ドライビング・アシスト・プロフェッショナル」や「パーキング・アシスト」を装備している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

MINI クロスオーバー、カントリーマン

MINI（ブランド）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES