クラウンクロスオーバーで極めたDLSサウンド、フロント4ウェイ化でたどり着いた理想の音［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　後編

お気に入りのDLSを軸にフロント4ウェイを完成させたナカノさんのトヨタ『クラウンクロスオーバー』。リゾルトのDSPとのコンビネーションで、大阪府のサウンドステーション AV Kansai 堺店が取り付けと調整を実施し、上質で立体的なサウンドを引き出した。

【画像全10枚】

◆惚れ込んだDLSスカンジナビアで構築したクラウンクロスオーバーのフロント4ウェイ

愛車のクラウンクロスオーバーにお気に入りのサウンドを奏でるDLSと精度の高さが気に入ったリゾルトを組み合わせて導入した。

スピーカーはDLSのハイエンドシリーズであるスカンジナビアを用いる。ピラーにミッドレンジ、ドアミラー裏にはツイーターを配置。

Aピラーにはスマートな加工が施され、スカンジナビア75の周囲をテーパー状に加工＋人口スエードで仕上げる処理を実施した。

フロントスピーカーにこだわって選んだDLSをインストールしたナカノさんのクラウンクロスオーバー。2ウェイシステムでスタートした同車だったが、3ウェイ化、さらに徹底した防振処理を加え、ダッシュの純正位置にもスピーカーを追加することで、現在のフロント4ウェイへと進化してきた。

システムアップや加工を加えるたびにサウンドが進化していくことに醍醐味を感じ、グレードアップを続けてきた結果でもある。基本となるのはDLSのフラッグシップシリーズであるスカンジナビアの3ウェイスピーカー群だ。Aピラーにはミッドレンジのスカンジナビア75を、ドアミラー裏にはツイーターの30をインストール。生地と人工スエードを使った美しい仕上がりで、上質なクラウンの内装を彩っている。Aピラーのミッドレンジスピーカーはミッドローとして帯域分割し、後に紹介するダッシュ純正位置のミッドハイとのコンビネーションで中域を担当する。

スピーカー交換による高音質化に手応えを感じたオーナーは、さらなる高音質を目指してDSPにリゾルトを導入した。このコンビネーションにより音のクオリティは大きく向上し、立体感や実在感の表現でも高い効果を引き出したことが、お気に入りのポイントになっている。

◆ダッシュ純正位置にミッドハイを追加しAピラーのミッドローと連携して中域を強化

ドアの純正位置にはスカンジナビア165をインストール。レザーのカバーも施すことでドレスアップとプロテクト性アップを狙った。

内装の各所にはリゾルトのコントローラーで用いるイルミに合わせてブルーのライティング処理を実施。ドアポケットも淡く輝く。

フロント2ウェイでスタートしたシステムは3ウェイ化、さらにはダッシュにミッドハイを取り付けて4ウェイシステムを完成させた。

ミッドバスにはスカンジナビア165を採用し、ドアの純正位置へインナー取り付けとしている。Aピラーのミッドローとのつながりも考慮した総合的なサウンドチューニングを施すことで、各帯域を自然につなげる一体感のあるサウンドを再現した。スカンジナビアの3ウェイを中心としたDLSサウンドのベースとなる中低域を、しっかり支えるスピーカーユニットとなっている。

デザイン面ではシンプルさと実用性を重視した作り込みを実施。インナー取り付けに加え、スピーカー周辺にはドアパネルのカバーを備えるなど、ドレスアップ効果とプロテクション性を両立している。常に美しい状態で愛車を維持したいというオーナーのこだわりも反映された仕上がりだ。

一方、フロント4ウェイ化にあたっては、スカンジナビアの3ウェイに加え、ダッシュ上の純正スピーカー位置へDLSのミッドレンジを取り付けた。こちらはミッドハイを担当し、Aピラーのミッドローとのコンビネーションで中域の厚みを引き出す狙いを持つ。純正位置を生かしたスマートな取り付けも、オーナーのお気に入りとなっている。

さらに純正センタースピーカー位置には、ブラムの80mmDVCユニットであるR80DBをインストール。こちらは純正の音声ガイドとの両立を考慮してDVCを選択し、オーディオ用と音声ガイド用を別ボイスコイルで受け持たせる工夫が盛り込まれている。

◆DLSの高音質をさらに引き出すリゾルトH-DSPで調整精度を高める

オーディオプレイヤーに用いるのはFiioのM15S。ハイエンドなシステムに似つかわしい高精度な再生を可能にするDAPとなった。

リゾルトH-DSPをコントロールしている操作部はセンタークラスター下部に設置される。AV Kansaiのエンブレムも施された。

フラットなラゲッジや純正機能の尊重と高音質を両立させることを狙ったナカノさん。欲しかった上質サウンドが完成した。

DLSの3ウェイスピーカーを導入した際、その音の進化ぶりに感銘を受けたオーナーが、さらなる高音質化を目指して選んだグレードアップメニューがDSPだった。DLSのスピーカー群にふさわしいDSPとして導入したのは、リゾルトのH-DSP。ショップや周囲からの評判が良かったこともセレクトの理由で、実際にシステムへ組み込み調整を施すと、サウンドクオリティの大幅な向上を体感したという。とくにステージの前後、上下、左右への広がりが増し、空間表現が豊かになった点を大きなメリットとして感じている。

オーディオプレーヤーには、上質なサウンド再生が可能なFiioのM15Sをチョイス。コクピットの見やすい位置にホルダー固定することで、優れた操作性を確保している。また、リゾルトの操作部兼表示部はダッシュ下部に取り付けられている。こちらも手を伸ばしやすい使い勝手のいい位置を選んだ。さらにショップのエンブレムを加えて上質感を高めているのも見どころだ。ブルーのイルミネーションは車内各部に施された間接照明ともマッチし、インテリア全体の統一感を引き出している。内装ドレスアップに対するオーナーのこだわりがうかがえるポイントでもある。

好みのサウンドを奏でるユニットを少しずつ追加しながら進化させてきたナカノさんのクラウン。車内にはドアやセンタークラスターまわりにブルーの間接照明を施すなど、ドレスアップにも力を注いできた。サウンドと内装演出の両面で、理想の愛車を完成させている。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連など幅広い分野で執筆し、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負ってきた。現在もカーオーディオをはじめとした分野で、ライティングを中心に活動している。