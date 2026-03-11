ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

専門店に行けば聴いて選べる！ デモカーの音も体験可能［イン・カー・リスニング学…プロショップ編］

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：パラダ＜福井県＞）。
カーオーディオシステムを進化させていくという趣味の世界の、奥深さや面白さを紹介している当連載。これをきっかけに、カーオーディオへの関心を高めていただけたら幸いだ。さて現在は、その趣味生活をサポートする「音の専門店」について説明している。

◆カー用のスピーカーは、試聴できるようにするのに手間がかかる…

今回は、「カーオーディオ・プロショップ」に行けば、製品の音を「聴いて選べる」ことについて解説していく。

というのも音響機材の選定においては、どんな音かを確認することが肝要となる。特に、音の出口となる「スピーカー」は製品ごとの個性も出やすい。カタログスペックだけではその個性までは推し量れない。「聴いて選ぶ」のが最善の選定法だ。

しかし、カー用品量販店では音が聴ける製品数は限定的である場合が多い。一部、カーオーディオ・プロショップとしても活動しているお店もあるが、そうでなければ聴ける製品の数は限られる。

そうなりがちな理由は以下のとおりだ。カー用のスピーカーは売られている状態ではまだ半完成品で、クルマに取り付けて初めてスピーカーとしての体を成す。なのでカー用のスピーカーを試聴できるようにするには、車両に取り付けるかボックスを用意してそれに取り付けるかをしないといけない。

◆試聴用スピーカーの集合体は「デモボード」と称される！

かくして、カー用のスピーカーの試聴機を用意するには手間がかかる。しかしカーオーディオ・プロショップにとっては大した手間ではない。なのでカーオーディオ・プロショップではお薦めのスピーカーユニットを基本的に同様の構造のボックスに装着し、イコールコンディションにて聴けるようにしている。

ちなみに、カーオーディオ・プロショップの試聴用のスピーカーボックスが積み上げられたその集合体のことは、「デモボード」と呼ばれている。スピーカーユニットを取り付けた面が、“壁”を形成するからだ。

なお、用意されている試聴用のスピーカーの数は、各店ごとでさまざまだ。数個の用意にとどめているお店もあれば、十数個、あるいはそれ以上を用意しているお店もある。なので試聴に行きたいと思ったときには、お店に事前に連絡をし、どのような試聴機が用意されているかを確認しておくとベターだ。そうしてさらには、いつ行くと良いかも訊ねておこう。

◆カーオーディオ・プロショップに行ったら、「デモカー」の音を聴かないと損!?

ところでカーオーディオ・プロショップの多くが、「デモカー」を用意している。

ただしデモカーは、製品の「比較試聴」のために用意されているものではない。比較試聴ができるようにするには、同じ車両を何台も用意する必要性が生じてしまう。それは不可能なので、用意されているデモカーは1台、もしくは代車をデモカーとしても使いそれも含めて多くても3台くらいだ。

ではデモカーは何のためにあるのかというと、目的は主には2つある。まず1つ目は、「ショップの技術力をデモするため」だ。カーオーディオの音の良し悪しは、システムの各機材に何を使うかに加えて、取付技術、サウンドチューニング技術、これら3要素にて決定される。デモカーは、その総合力を示すものとして用意されている。

そしてもう1つは、「カーオーディオの可能生を示すため」だ。つまり、クルマの中でもこれだけのサウンドを聴ける、すなわちカーオーディオの楽しさをユーザーに体験してもらうためのもの、というわけだ。

なのでカーオーディオ・プロショップに行ったら、デモカーの音をぜび体験してみよう。せっかく行くのだから、聴かない手はない。

今回は以上だ。次回もカーオーディオ・プロショップのバリュー解説を続行する。お楽しみに。

《太田祥三》

