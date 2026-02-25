プロなら視聴位置を擬似移動できる!?［イン・カー・リスニング学…プロショップ編］

カーオーディオシステムを進化させていく過程と結果を楽しんでいるドライバーが多くいる。当連載は、そんなマニアックな世界の奥深さや面白みを紹介している。現在は、その愛好家の趣味生活をサポートする存在である「音の専門家」たちのバリューを解説している。

◆クルマの中で良い音を楽しむためには「サウンドチューニング」の実行が不可欠！

さて、カーオーディオ・プロショップは、高いサウンドチューニング技術も有している。

というのもクルマの中で良い音を楽しむためには、音響的な悪条件に対処する必要がある。クルマの中は、好きな音楽を誰にはばかることなく大きな音で楽しめるという点ではリスニングルームとして最適だが、狭く、そして特殊な形状をしているために音響的なコンディションがあまり良くない。なので、「サウンドチューニング」が必要となる。

で、カーオーディオにて使われる「サウンドチューニング機能」は主には3つある。「イコライザー」、「クロスオーバー」、「タイムアライメント」、これらだ。今回はこのうちのタイムアライメントをカーオーディオ・プロショップがどう使いこなしているのかを説明していく。

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：ジパング＜鳥取県＞）。

◆視聴位置が左右のどちらかに片寄ると「ステレオ」の仕組みが成り立たなくなる!?

まずはタイムアライメントとはどのような機能なのかを説明していこう。これは、スピーカーの発音タイミングを遅らせられる機能だ。なので「タイムディレイ」とも称されている。

で、当機能が必要となる理由は以下のとおりだ。クルマの中ではリスニングポジションが左右のどちらかに片寄るのだが、この状況は「ステレオ音源」を楽しもうとするときに大きな不利要因となる。なぜならステレオとは音楽を立体的に再現するために演奏を左右のchに分けて録音し、それを左右のスピーカーにて再生するというものだからだ。

人間の耳は左右についていて、ゆえに音の出どころが分かったり音像を立体的に感じ取れたりする。ステレオはそのメカニズムを逆手に取っているというわけだ。

しかしリスニングポジションが左右のどちらかに片寄ると、左右のスピーカーの音をバランス良く聴けず、しかも耳に入ってくるタイミングもズレるので、音像が立体的に再建されにくくなる。

◆タイムアライメントを活用すると、リアルな音像が目前に広がる！

しかしタイムアライメントを使うと、近くにあるスピーカーの発音タイミングを遅らせられるので、すべてのスピーカーから放たれる音が同時に耳に入ってくるように設定できる。つまり、擬似的に視聴位置を移動させられる。あたかも、すべてのスピーカーから等距離の場所にいるかのような状況を作り出せるのだ。

なおこの仮設定は、各スピーカーからリスナーまでの距離を測定しその数値を入力すれば終えられる。ちなみに、距離の測定にはいくつかのセオリーがあるのだが、プロはもちろんそれらを熟知している。

そして、調整を詰めていく作業にもセオリーやコツがさまざまある。例えば各スピーカーの音量パランスを整える必要があり、さらには他の機能との兼ね合いも見ないとならない。

そうしてタイムアライメントが整うと、ステレオの仕組みが正しく発動し、リアルなサウンドステージが目前に出現する。プロはそれを成し遂げられる。

今回は以上だ。次回もカーオーディオ・プロショップのバリューの中身を紹介していく。お楽しみに。