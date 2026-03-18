何がベストかは状況次第。プロはそこを的確に見極められる！［イン・カー・リスニング学…プロショップ編］

車載の音響機材をアップグレードしていくことを趣味として楽しんでいるドライバーが多くいる。ここでは、そんなマニアックな世界の奥深さや面白さを紹介している。現在は、その趣味生活をサポートする存在である“音のプロ”のバリューについて説明している。

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◆車両のコンディションにより、効果的なやり方が変化する。しかしその見極めが難しい…

さて今回は、「カーオーディオ・プロショップ」に行けば的確なアドバイスを受けられることについて説明していく。

というのも、カーオーディオシステムのアップグレード法はさまざまあり、そしてそれらは車両のコンディションによりどれが向いているかが変化する。とはいっても、自分のクルマにはどの方法が向いているのかが特に初心者には分かりづらい。でもカーオーディオ・プロショップに行けば、そこのところがクリアになる。

では、どんなケースがあるのかを説明していこう。まずは、シンプルなケースから紹介していく。なお、シンプルかどうかのポイントは2つある。1つは「メインユニットを取り外せるか否か」で、もう1つは「スピーカーがフルレンジタイプかセパレートタイプか」だ。

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：シティロード福山＜広島県＞）。

◆「メインユニット」が交換できるのであれば、それを換えるだけで音が良くなる！

それぞれがどういうことなのかを説明していこう。まず、「メインユニット」を取り外せるのなら状況はシンプルだ。それを高音質な市販品へと交換すれば音が良くなる。

なぜなら高音質なメインユニットは音楽信号の読み取り精度が高く、内蔵パワーアンプの性能も高い。さらにはサウンドチューニング機能も優れているので、、緻密なサウンド制御を行える。

しかしメインユニットを交換しづらい車種では、少し状況が複雑になる。それに変わる手段を講じる必要性が生じるからだ。

そして「純正スピーカー」のタイプによってもシンプルか複雑かが変わる。もっともシンプルな状況は、スピーカーが「フルレンジタイプ」の場合だ。これはつまり、ドアに取り付けてあるスピーカーだけで高音から低音までを鳴らし切ろうとするもので、そうであればそれを市販の「2ウェイスピーカー」へと換えれば、ぐっと音が良くなる。ツイーターを新たに加えられるので、高音のヌケが良くなり響きもきれいになる。

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：シティロード福山＜広島県＞）。

◆純正スピーカーが複雑な状況下にある場合は、スピーカーを換えづらい…

逆に純正スピーカーがセパレートタイプである場合、システムが複雑化している場合があり、そうであると「スピーカー交換」の効果がフルに得られにくくなる。例えば、高級純正オプションのいわゆる「プレミアムオーディオ」と呼ばれるスピーカーシステムでは、各スピーカーユニットに制御された後の信号が送り込まれていて、スピーカーを換えたときその信号設定がそのスピーカーに適さない場合がほとんだ。結果、交換したスピーカーの性能を存分に発揮しきれない。

また、そのような高級オプションではなくても昨今は、純正スピーカーに合わせたサウンドセッティングが成されている車種が増えつつあり、その場合もその設定が交換するスピーカーにマッチしない場合がほとんどだ。なのでこの場合も、スピーカーを換えるより先に緻密なサウンドセッティングを行えるユニットを導入するという手も有効となる。。

カーオーディオ・プロショップは、そのあたりを熟知しているので、どんなケースでどのようなやり方が効果的なのかを的確に見極め、ユーザーにアドバイスをしてくれる。結果、有効なやり方を選択できる。

今回は以上だ。次回も「音の専門店」のバリュー解説を続行する。お楽しみに。