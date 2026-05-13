「サブウーファー」の音が前から聴こえてくる設定法を公開！［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

カーオーディオ機材にこだわるという趣味を愛好するドライバーを増やそうと、その面白さや奥深さを明らかにしている当コーナー。現在は「チューニング編」をお贈りしている。今回からは、「サブウーファー」の音が前から聴こえてくるようにする調整法を紹介していく。

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◆目指すのは、超高音から超低音までが渾然一体となった目前でのリアルな音像の展開！

ところでサブウーファーとは、ドアに付けたスピーカーではしっかり再生しきれない“超低音（低音よりもさらに低い音）”をスムーズに鳴らすためのアイテムだ。

なお、これを導入する場合の楽しみ方は2とおりある。1つは身体の芯に響く重低音の迫力を満喫するというアプローチで、もう1つは全帯域の音をバランス良く再生してリアルなサウンドを楽しむというアプローチだ。

で、今回からは、後者を実践しようとするときのサウンド・チューニング術を紹介していく。

なお、リアリティの高いサウンドに仕上げるためにはサブウーファーから放たれる音も前から聴こえてくるようにしなければならない。サブウーファーは普通、シート下やトランクルームに積まれることとなるのだが、だからといって超低音だけが真下や後方から聴こえてきてはいけないのだ。

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：M.E.I.＜広島県＞）。

◆超低音も目前に広がる音像に溶け込んでいることは、「低音の前方定位」と称される！

なお超低音も目前のサウンドイメージの中にしっかり溶け込んでいる状態のことは「低音の前方定位」と称されている。

では、そうするためのサウンド・チューニング法を説明していこう。まず、このような聴こえ方にするには愛用の「メインユニット」に「クロスオーバー」という機能が搭載されているか、またはクロスオーバーが搭載された「DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）」がシステムに組み込まれているとベターだ。

ところでクロスオーバーとは、「マルチウェイスピーカー」に対して再生範囲の割り振りを行う機能だ。中級以上の市販メインユニットの多くにこれが搭載されていて、これを使うと「フロントスピーカー」とサブウーファーに対して担当範囲の振り分けを行えるようになる。

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：M.E.I.＜広島県＞）。

◆クロスオーバーを活用すれば、サウンドがクリアになり一体感も高まる！

そのようにできることで得られる利点は主には2つある。1つは「それぞれが得意な仕事に専念できること」で、もう1つは「音がダブって聴こえなくなること」だ。

というのもサブウーファーは超低音再生は得意だが中音以上の音域の再生は苦手だ。一方フロントスピーカーはある程度低い音から上の音の再生は得意だが超低音の再生は苦手だ。なのでそれぞれにフルレンジを再生させると、苦手な帯域の音はクリアに鳴らせずサウンドを濁してしまう。でもクロスオーバーを使えばそれぞれが得意な帯域の再生に専念でき、濁った音を出さずに済む。

そして、フロントスピーカーとサブウーファーから同じ音が聴こえてくるとそれらがダブって、つまりはズレて聴こえる。そうなるとフロントスピーカーの音とサブウーファーの音とが一体化しにくくなる。しかしクロスオーバーを使えばそれも防げるので、サウンドの一体感が出やすくなる。

そして音がクリアになりサウンドが一体化すると、超低音も前から聴こえてくるようになる、というわけだ。

今回はここまでとさせていただく。次回は実際の設定手順を解説していく。乞うご期待。