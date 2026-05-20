低音が前から聴こえてくる「クロスオーバー」の設定法を公開！［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

カーオーディオシステムの性能を上げていくという趣味の世界の、面白みや奥深さを紐解いている当連載。現在は、「サウンドチューニング」をテーマに据えてお贈りしている。今回は、「サブウーファー」を導入したときの「クロスオーバー機能」の使い方を説明していく。

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◆高音から低音までが一体化すると、トランクにある「サブウーファー」の音も…

さて前回の記事にて説明したとおり、サブウーファーを導入してそれをナチュラルに鳴らそうとする場合に、サウンドチューニングが上手に決まるとその音も前から聴こえてくるようになる。今回は、そのような聴こえ方を実現させるためのチューニング法を紹介する。

なのだがその前に、そのような聴こえ方が実現できるメカニズムから解説しておこう。まずそのためには「高音から低音までが一体化すること」が前提となる。で、音は音程が高くなるほど真っ直ぐに進もうとする性質が強くなり、逆に音程が低くなるほど障害物を回り込んで進めるようになる。そして音程が高い音ほど音の出どころが分かりやすく、逆に音程の低い音ほど音の出どころが分かりにくくなる。

なので、高音から低音までが一体化すると、サブウーファーが後方にあったとしても出どころが分かりにくい低音は、前から聴こえてくる高音と同じ場所から放たれているものと錯覚する、というわけなのだ。

「クロスオーバー」が搭載されたメインユニットの一例（ケンウッド・彩速ナビ）。

◆高音から低音までを一体化させるには「クロスオーバー」を使いこなせるかが鍵に！

かくしてサブウーファーを導入する際のサウンドチューニングでは、高音から低音までを一体化させることが目指される。そしてそれを実現させるには「クロスオーバー」を使いこなせるか否かが鍵となる。

では、その操作方法を説明していこう。まずクロスオーバーとは、マルチウェイスピーカーに対して再生範囲の割り振りを決める機能で、中級以上の市販「メインユニット」の多くに搭載されていて、それらでは「フロントスピーカー」とサブウーファーに対して再生範囲の振り分けを行える。

で、まずは「クロスポイント」、すなわちフロントスピーカーとサブウーファーとの再生範囲の境目を決める。

ただし、クロスポイントを例えば60Hzとしたときにフロントスピーカーからは60Hzより低い音が聴こえてこなくなるのかというと、そうではない。60Hzより低い音も再生される。でも音程が下がるほどに音量が減衰していくこととなる。サブウーファーから放たれる音に関しては、60Hzより高い音は音程が高くなるほどに音量が減衰していくこととなる。

「クロスオーバー」が搭載されたメインユニットの一例（カロッツェリア・楽ナビ）。

◆ドアとサブウーファーの両方から聴こえてくる音を一体化させるには「位相」が問題に！

というわけで60Hzを担当範囲の分割ラインとして設定しても、その付近の帯域の音はフロントスピーカーとサブウーファーの両方から聴こえてくる。なのでそれらがズレて聴こえたり音波のタイミングがズレてしまうとサウンドが一体化しなくなる。

なのでまずはフロントスピーカーとサブウーファーの音量をそろえる。そして次には「位相」というスイッチの「正・逆」を切り替えて音を聴き比べてみる。なおこの「位相切り替えスイッチ」では、「音波のタイミング」を反転できる（180度変えられる）。で、フロントスピーカーとサブウーファーの音波のタイミングが揃うと、音量が上がったようになり、そして音が向かってくる感じが強くなる。なのでサブウーファーの位相を切り替えてみて、このように聴こえ方になるのがどちらなのかを見極めよう。

今回はここまでとさせていただく。次回はここの次から仕上げまでの設定法を説明する。お読み逃しのなきように。