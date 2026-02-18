プロは、スピーカーの“仕事の仕方”も制御する！［イン・カー・リスニング学…プロショップ編］

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：ウェイブトゥポート＜鳥取県＞）。
愛車の音響システムの性能を上げていくことを趣味として楽しんでいるドライバーが多くいる。当連載は、そんなマニアックな世界の奥深さや面白さを紹介している。現在は、そんな趣味生活をサポートする存在である「カーオーディオ・プロショップ」について説明している。

◆カーオーディオで使われる調整機能は3つ。そのうちの1つ「クロスオーバー」とは…

前回からは、音の専門店が高い「サウンドチューニング技術」を持っていることの説明を開始した。なお、カーオーディオにて駆使される「サウンドチューニング機能」は主には3つある。「イコライザー」、「クロスオーバー」、タイムアライメント、これらだ。で、前回はイコライザーについて説明したが、今回はクロスオーバーにスポットを当てる。

ではまずは、クロスオーバーとはどんな機能なのかを説明しよう。これは、マルチウェイスピーカーの個々のスピーカーユニットに対して再生範囲の振り分けを行う機能だ。なお、ホーム用のスピーカーではそれを行うメカがスピーカーボックスに内蔵されている。

例えば2ウェイスピーカーでは、ツイーターの再生範囲とウーファーの再生範囲は設計者によって決められていて、内蔵されている「パッシブクロスオーバーネットワーク（以下、パッシブ）」にて、そのとおりに信号が分割されることとなる。

◆クルマではパッシブを使わない方が音的に有利！ なぜならば…

そしてカー用のスピーカーにもパッシブが付属されている場合が多い。それにて設計者が決めたとおりの設定で、信号の割り振りが行われるようになっている。

しかしカーオーディオの特にハイエンドシステムでは、パッシブは使われないことが多い。パワーアンプの前段に置かれた「DSP」にてそれが実行されるケースがとても多い。

そのようなやり方がされる理由は以下のとおりだ。そうすることで「マルチアンプ接続」を行えるようになるからだ。そしてマルチアンプ接続では「パワーアンプ」の前段にて信号の帯域分割を行い、各スピーカーに送る音楽信号をパワーアンプの1chずつを使って個別に増幅する。結果、スピーカーの駆動力がアップする。

さらには、分割した後のそれぞれの信号にサウンドチューニング機能を適応できるので、より緻密なサウンド制御を行える。

◆プロは、スピーカーの取り付け状況に応じてベストな再生範囲の振り分けを設定可能！

なお、パワーアンプの前段にて信号の帯域分割を行う場合、クロスオーバーの設定値は付属のパッシブの設定値と同様にするのが基本となるが、実際はそれとは異なった設定が成される場合が多い。なぜなら、カー用のスピーカーはクルマに取り付けて初めて完成型となるわけで、その完成型はクルマごとで変わってくる。車種による室内の状況、取り付け方、これらでコンディションが変化する。となるとクロスオーバーの設定も状況に応じて見直す必要性が生じるのだ。

その見直し作業を、カーオーディオ・プロショップのインストーラーたちは行える。取り付けたスピーカーが十分に性能を発揮できるような設定を、音楽を流しながら聴感にてベストを探れる。

なお、クロスオーバーの設定をする際には「位相を合わせる」作業も必要となる。位相とは「音波のタイミング」だ。再生範囲の割り振りを行っても、その境目付近の音はツイーターとミッドウーファーの両方から聴こえてくる。そのときに、それぞれの音の音波のタイミングがズレるとサウンドの一体感が損なわれる。プロたちはそれもアジャストできる。

今回は以上だ。次回はプロたちがタイムアライメントという機能をどのように使いこなしているかを説明していく。お読み逃しのなきように。

《太田祥三》

