＜新連載＞［カーオーディオシステム構築論］スペシャルな“パッシブ・システム”が存在！ スピーカーはそのままで、音が進化

「バイアンプ接続」に対応した「パッシブクロスオーバーネットワーク」を付属するスピーカーの一例（ダイヤトーン・DS-G400）。
クルマに搭載する音響機材を高性能化していくときには、「どんなシステム形態を取るか」も熟考する必要がある。当連載はそこのところを深堀りしている。今回は、「パッシブ・システム」の上級実践法を紹介する。

◆基本形の「パッシブ・システム」には実は、一歩上を行くやり方がある！

さて、ここまで説明してきたとおり、カーオーディオにおけるシステム形態は大きく2つに分けられる。1つがパッシブ・システムでもう1つが「アクティブ・システム」だ。この2つは、「信号の帯域分割をどこで行うか」が異なる。

例えば2ウェイスピーカーを使うとき、フルレンジの音楽信号をツイーター用の高音とミッドウーファー用の中低音とに分割する必要があるわけだが、その作業を「パワーアンプの後段で行う」のがパッシブ・システムで、「パワーアンプの前段で行う」のがアクティブ・システムだ。

で、基本形はパッシブ・システムだ。スピーカーを市販品に換えるとき、このシステム形態を取るのであれば別の機材は必要ない。すんなりシステムを完成できる。

ところで、実をいうとパッシブ・システムには一歩上を行くやり方が存在している。そのやり方とは、バイアンプ接続だ。

◆「バイアンプ」に対応したパッシブには、入力端子が“2系統”ある。なぜなら…

これがどういうものなのかを説明していこう。まずこれを行うためには、スピーカーに付属している「パッシブクロスオーバーネットワーク（以下、パッシブ）」がこれに対応している必要がある。

なお対応していない場合は、パッシブの入力端子は“1系統”のみしかない。つまりフルレンジの信号を入力するようになっていて、パッシブ内で信号が2つに分割され、ツイーターとミッドウーファーとに出力される。なので出力端子は“2系統”ある。

対してバイアンプ接続に対応するパッシブでは、入力端子も“2系統”ある。つまりツイーター用の入力端子とミッドウーファー用の入力端子がそれぞれ独立して用意されている。

なので、パッシブ内では信号の分割は行われないが、余分な部分の“そぎ落とし”は行われる。ツイーター用として入力された信号は中低音がカットされ、ミッドウーファー用として入力された信号は高音がカットされる。

◆バイアンプ接続ではスピーカーの駆動力が上がり、詳細な音調整も行える！

続いてはバイアンプ接続の利点を説明していこう。利点は主には2つある。

1つは「スピーカーの駆動力が上がること」だ。なぜなら、ツイーターとミッドウーファーのそれぞれを個別の「パワーアンプの出力」にて鳴らすこととなるからだ。

例えば、メインユニットの「内蔵パワーアンプ」でフロントスピーカーを鳴らす場合には、フロントスピーカー用の出力がパッシブのミッドウーファー用の入力端子に接続され、リアスピーカー用の出力がツイーター用の入力端子に接続される。結果、リアスピーカーは鳴らせなくなるが、内蔵パワーアンプの4ch分の出力のすべてをフロント2ウェイスピーカーにあてがえるので、よりトルクフルに駆動できるようになる。

そして2つ目の利点は、「タイムアライメント機能をより詳細に運用できること」だ。

「タイムアライメント」とは、近くにあるスピーカーの発音タイミングを遅らせてすべてのスピーカーから発せられる音の到達タイミングを揃えられる機能だが、通常のパッシブ・システムではツイーターとミッドウーファーとを“1つのスピーカー”として扱わざるを得ない。

しかしバイアンプ接続にした場合には、ツイーターとミッドウーファーのそれぞれに当機能を個別に効かせられるようになる。

今回は以上だ。次回からはアクティブ・システムのいろいろについて説明していく。乞うご期待。

《太田祥三》

