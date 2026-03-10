ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

NV350キャラバンの音が激変！ スピーカー交換とサブウーファー追加で手にした快適空間［car audio newcomer］by BREEZE　後編

日産『NV350キャラバン』のオーディオをグレードアップした梶井さん。奈良県のBREEZEでスピーカー交換とサブウーファー追加を行い、想像以上の高音質を手に入れた。

◆NV350キャラバンのオーディオを高音質化 音楽に集中できる快適空間が完成

キャラバンに乗り換えたタイミングで足回りや内外装のカスタムを開始した梶井さん。さらにオーディオのグレードアップにも興味を持ち、プロにオーダーすることにした。前編でお伝えした通り、奈良県のBREEZEを訪れてブラムの2ウェイセパレートスピーカー「165RSII」を選択。さらにDLSのパワードサブウーファー「ACW10」を組み込み、元々使っていたサイバーナビを生かしながらスピーカーを中心にグレードアップするシステムを導入した。

「完成してすぐにショップで音を聴いたんですが、とにかく全然違いました。特に高音の伸びが素晴らしかったです。同時に低音の厚みも出ていて心地よい音に仕上がっていました。これはスピーカー交換による効果もあると思いますが、サイバーナビの機能を使ってショップで細かくサウンド調整をしてもらったことも大きかったと感じました」

想像していた以上の音の進化に満足した梶井さん。普段の仕事での移動でも快適性が大きく向上したという。

「仕事で長距離を走ることも多いんですが、長時間の運転も苦にならず気持ちよく移動できるようになりました。年間数回は山陰地方などに行くこともあるんですが、音の良いオーディオを聴きながらだと快適に移動できるようになったのも大きいですね。キャラバンは貨物車なので車内はそれなりに騒がしいです。でもオーディオをグレードアップしてからは、そんな騒音も気にならなくなりました。音楽に集中できるようになったからだと思います」

◆高音質化で音楽の楽しみ方も変化 バラードもじっくり聴きたくなった

梶井さんが車内で楽しむ音源は、スマホを使ったストリーミングとライブDVDの再生がメイン。スマホはBluetoothでカーナビに接続する手軽なシステムとしている。クルマに乗り込めばすぐに再生を始められる、普段使いしやすいシステムなのもお気に入りだ。また真夏にファミリーで出かける際には、Fire TV Stickを使って子どもたちが後席で映像を楽しめるようにしている。

「特に一人でドライブするときに、好きな音量で好きな曲を聴く時間がすごくいいですね。ONE OK ROCKやボン・ジョヴィなど、邦楽や洋楽のさまざまなロックを聴きます。以前はガンガン鳴る派手なサウンドや曲調が好みだったんですが、今回のオーディオグレードアップでしっとりした曲を聴くことも多くなりました。年齢的に落ち着いてきた部分もあるのかもしれませんが、オーディオの音が良くなったことで曲の選び方や音楽の聴き方もかなり変わったと思います」

さらにオーディオをグレードアップしてからは、聴くアーティストの幅も広がってきたという。

「しっとりした曲を聴くことが多くなったこともあって、よく聴く曲やアーティストも変化してきました。以前は聴かなかったアーティストも積極的に聴いています。バラード系の曲を聴くことも増えるなど、アーティストも音楽ジャンルも広がったのはオーディオをグレードアップした影響なんです」

◆次のシステムアップはDSPアンプ スピーカーの潜在能力を引き出す

セパレート2ウェイのフロントスピーカーとパワードサブウーファーを加えることで、大きく音質を向上させた梶井さんのキャラバン。ここまで音が良くなるなら、さらに上を目指したいと考えるようになった。

「ここまでの進化で思った以上に音が良くなったので、もっと高音質化したいと考え始めました。まずはカーナビを新しくすることから始める予定です。さらに外部アンプを追加して音質アップも目指します。選んだのはプラグ＆プレイブランドのDSPアンプ、PLUG&PLAY 640です」

DSPによる調整力の向上と、外部アンプを使って増幅力を高めることでさらなる高音質化を狙う計画だ。効果を体感したサウンド調整についても、より細かく高いレベルを求めるようになった。ショップと相談した結果、比較的手軽で高機能なDSPアンプであるPLUG&PLAY 640を選んだ。

「今使っているスピーカーは気に入っているので、DSPアンプを使ってその音をめいっぱい引き出してみたいです。このスピーカーがどこまで良くなるのか試してみたいんです。ただ、ある程度満足したら次はスピーカーのグレードアップも考えています」

クルマ好きでカスタム好きの梶井さんは、オーディオのグレードアップと並行してエアロやホイールなども少しずつ進化させながら、愛車を長く深く楽しんでいる最中だ。オーディオに関しては、ひとつひとつ納得しながら次のステップへ進む堅実派。今後のシステムアップによるさらなる高音質化にも期待が高まる。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も担当。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動している。

《土田康弘》

